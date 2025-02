Planul de pace în Ucraina. Macron anunță pașii discutați cu Trump: „Un armistițiu, în câteva săptămâni”. Ce urmează după

Emmanuel Macron și Donald Trump s-au întâlnit, luni, la Casa Albă, unde au discutat mai bine de o oră despre războiul din Ucraina. Foto: Getty Images

Emmanuel Macron a explicat, într-un interviu pentru Fox News, că a încercat să îl convingă pe Donald Trump că este nevoie ca SUA să ofere garanții de securitate într-un acord de pace pentru Ucraina, în plus față de ceea ce poate oferi Europa. De asemenea, președintele Franței s-a arătat încrezător că un acord de încetare a focului poate fi atins „în câteva săptămâni”. Președintele Franței a adăugat că omologul său are dreptate când spune că Europa trebuie să își crească cheltuielile cu Apărarea și a explicat că finanțarea va crește atât la nivelul UE, cât și la nivelul statelor, individual. Însă pentru acest lucru, SUA trebuie să nu se angajeze într-un război comercial cu Europa, a mai spus Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron a salutat inițiativa președintelui Trump de a deschide dialogul cu Rusia, dar a explicat că este nevoie de ceva „substanțial” pentru Ucraina și pentru securitatea Europei.

„Pentru mine a fost o întâlnire decisivă. M-am decis să mă întâlnesc cu președintele Trump aici, nu a fost ceva planificat înainte cu mai multe săptămâni.

Ne-am hotărât să ne întâlnim aici săptămâna trecută, având în vedere cât de sensibil este acest moment și datorită negocierilor care se poartă între SUA și Rusia, din cauza tuturor discuțiilor care au loc acum între europeni, am vrut să vin aici mai întâi pentru a transmite un mesaj de prietenie și importanța relațiilor istorice.

În al doilea rând să spun, da, vrem pace, suntem de acord. Astăzi se împlinesc trei ani de la începerea războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina. Ei au invadat Ucraina acum trei ani.

Și noi vrem pace, cred că inițiativa președintelui Trump este una pozitivă, dar mesajul meu a fost: ai grijă pentru că avem nevoie de ceva substanțial pentru Ucraina, pentru securitatea Europei și a Franței.

Apoi, trebuie să lucrăm împreună pentru viitor, pentru a menține garanțiile de securitate, ca să fim siguri că această pace va fi respectată de Rusia.

Mai mult decât asta, am vrut să discutăm despre relațiile bilaterale dintre Franța și SUA, dintre Europa și SUA, cum să avem pace, cum să avem mai multă prosperitate, cum să avem mai mult comerț și investiții.

A fost o întâlnire strategică și decisivă.”, a spus Emmanuel Macron.

Un acord de încetare a focului în Ucraina, în câteva săptămâni

Președintele Franței s-a arătat optimist că un acord de încetare a focului poate fi obținut în următoarele câteva săptămâni.

„Cred că este fezabil să avem un armistițiu, cel puțin la început, ca să putem începe negocierile pentru o pace sustenabilă. Dar avem nevoie de ceva substanțial pentru Ucraina, pentru Europa, pentru securitate, pentru SUA și pentru credibilitatea sa.

Pentru mine lucrurile ar trebui să se întâmple în ordinea următoare: negocieri între SUA și Rusia și între SUA și Ucraina, iar președintele Trump a anunțat astăzi disponibilitatea sa de a avea o întâlnire cu președintele Zelenski, iar acest lucru este foarte important.

Apoi să avem un armistițiu. Cred că acest lucru poate fi obținut în săptămânile ce urmează, un armistițiu aerian, naval, de infrastructură. Dacă nu este respectat va fi cea mai bună dovadă că Rusia nu este serioasă.”, a spus președintele Franței.

Odată ce focul a încetat în Ucraina se deschide calea negocierilor diplomatice pentru o pace de durată în Ucraina, a spus Emmanuel Macron, care însă trebuie să conțină stipulări care să împiedice Rusia din a ataca din nou.

„În această perioadă de timp, negociem despre garanțiile de securitate, teritorii, iar sta ar fi responsabilitatea președintelui ucrainean, SUA va avea un acord pentru mineralele rare.

Da, și cred că este foarte important pentru că e una dintre cele mai bune metode de a avea implicarea SUA în suveranitatea Ucrainei. Deci vom negocia, iar la finalul acestei perioade vom avea un tratat de pace și un acord de pace.

Cum ne vom asigura că Rusia nu va viola acest tratat în perioada următoare? Nu există un consens al NATO cu privire la aderarea Ucrainei. Dar dacă vom lăsa Ucraina de una singură, și am mai făcut asta în trecut, deci avem nevoie de ceva mai substanțial.

Trebuie să negociem împreună cu SUA, cu aliații, cu Ucraina ce fel de garanții de securitate au sens. Întâi trebuie să creștem capacitatea Ucrainei de a menține o armată puternică. Acum au un milion de soldați, cel puțin să rămână cu 800.000 de soldați sau așa ceva, dar trebuie să devină credibilă în fața Rusiei”, a spus șeful de stat francez.

„Rusia este foarte agresivă față de europeni”

Președintele Franței a reiterat că țara pe care o conduce e dispusă să trimită trupe de menținere a păcii în Ucraina.

„În al doilea rând, dacă se cere așa ceva, vom lucra foarte intens împreună cu premierul UK, de a avea o propunere franco-engleză în care spunem că suntem pregătiți să trimitem trupe, nu pe linia frontului, nu pentru a merge în confruntări, ci pentru a fi în anumite locații definite de tratatul de pace ca o prezență care să mențină această pace și credibilitatea noastră colectivă împreună cu SUA, ca sprijin.

Și președintele Trump a vorbit foarte clar despre asta, iar asta înseamnă că suntem gata să ne asumăm partea noastră din povară, este în Europa, suntem angrenați. Am discutat cu 30 de lideri europeni și aliați, mulți dintre ei sunt gata să ia parte la acest acord, la aceste garanții de securitate, dar toți au spus: dacă suntem atacați? Să ne imaginăm că Rusia va încălca acest acord, ce se va întâmpla? Au nevoie de acest mesaj de la SUA: solidaritate.

După mine asta trebuie să negociem și să finalizăm, evident cu acordul Ucrainei pentru că e vorba de suveranitatea ei și cu acordul Europei pentru că e vorba și de securitatea ei, și cu acordul SUA, cu solidaritatea și protecția SUA, cred că așa vom avea o înțelegere”, a spus Emmanuel Macron.

Întrebat dacă Franța își va crește cheltuielile cu Apărarea, președintele Franței a spus că țara își va dubla în curând procentul din PIB alocat Apărării.

„Din 2017, de când am fost ales, am promulgat două legi de planificare în această direcție, iar la finalul acestor două legi vom fi dublat bugetul nostru pentru Apărare. Suntem la 2% trebuie să facem mai mult, președintele vostru are dreptate. Nu e din cauză că ne cereți să facem asta, să ne împărțim sarcinile, ci este în interesul nostru.

Rusia este încă o amenințare. Rusia cheltuie 10% din PIB pentru apărare și e aproape de noi. Rusia este agresivă față de europeni. În fiecare săptămână avem atacuri cibernetice, atacuri teroriste, ei duc un soi de război hibrid cu europenii, deci noi trebuie să ne creștem procentul de cheltuieli pentru Apărare”, a spus președintele francez.

Macron a cerut SUA să nu înceapă un război comercial cu Europa

Emmanuel Macron a adăugat însă că Europa nu își poate crește bugetul pentru Apărare, dacă se află într-un război comercial cu SUA.

„Avem nevoie de finanțare inovativă pentru investiții comune în Europa. Trebuie să ne asumăm partea noastră din povară și să ne asumăm mai mult din securitatea noastră. Economiile noastre sunt strâns legate. 1500 de miliarde în comerț, produse, bunuri și servicii digitale. Vă puteți imagine? Nu mai există o astfel de legătură economică.

Apoi, noi nu am tarifat SUA. Noi vrem să reducem din birocrație, atât pentru noi ca europeni, dar asta e bine și pentru companiile dumneavoastră. Dar cred că soluția în acest moment nu cred că este să creștem tarifele. De ce? Pentru că urgența e să creștem cheltuielile pentru Apărare și securitatea? Cum să facem asta dacă suntem prinși într-un război comercial?

Apoi, care este prioritatea voastră? Am înțeles că e să puneți tarife pentru China pentru că președintele Trump a declarat că ei nu au fost corecți cu voi. Haideți, nu puteți să aveți un război comercial și cu China și cu Europa. Sper că l-am convins (pe Donald Trump n.red).”, a conchis președintele Franței.

Emmanuel Macron și Donald Trump s-au întâlnit, luni, la Casa Albă, unde au discutat mai bine de o oră despre războiul din Ucraina.