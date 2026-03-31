Planul Spaniei de a taxa britanicii cu 100% la cumpărarea de locuințe s-a blocat. Sanchez nu reușește să obțină sprijin

Planul prim-ministrului spaniol Pedro Sanchez de a taxa cumpărătorii de proprietăți din afara Uniunii Europene cu până la 100% din valoarea achiziției a stagnat din cauza dificultăților de a obține sprijinul necesar din partea minorităților politice, a declarat o sursă guvernamentală.

Planul, dezvăluit în ianuarie 2025 și care a făcut înconjurul lumii, urmărea să reducă competiția pentru cumpărătorii locali din partea străinilor cu venituri mai mari, într-o țară confruntată cu o penurie severă de locuințe. Anunțul guvernului spaniol a stârnit indignare printre cumpărătorii britanici.

Măsura ar fi afectat puternic cumpărătorii britanici din Mallorca și din întreaga Spanie, britanicii rămânând în continuare principalii cumpărători străini de proprietăți în țară.

A doua cea mai vizitată țară din lume, după Franța, se numără printre națiunile europene în care nemulțumirea publică față de lipsa locuințelor accesibile este cea mai acută, oferta de închirieri reducându-se la jumătate de la pandemie.

Sanchez, socialist, a declarat la un miting politic, la câteva zile după anunțarea măsurii, că intenția sa era de a interzice practic cumpărătorii din afara UE „deoarece aceștia cumpără doar pentru a specula”.

În ciuda titlurilor generate de proiectul de lege la momentul anunțului de acum un an, acesta nu fusese încă dezbătut până în martie 2026, conform documentelor parlamentare.

Parlamentul fragmentat îngreunează luarea deciziilor

Guvernul minoritar condus de socialiști se bazează pe un mozaic de partide mai mici care sprijină legislația punct cu punct și a întâmpinat dificultăți în obținerea sprijinului pentru legi pe măsură ce mandatul lui Sanchez avansează.

O sursă guvernamentală de rang înalt, care a dorit să rămână anonimă, a declarat că noile taxe se numără printre cele mai dificile subiecte pentru obținerea unui sprijin majoritar. Partidul separatist catalan de dreapta Junts, care și-a retras recent sprijinul pentru guvern, se opune taxei.

„Guvernul a ales să limiteze, să interzică și să penalizeze în loc să abordeze problema reală: lipsa ofertei de locuințe,” a declarat deputata Junts, Marta Madrenas. Pe de altă parte, partidul de extremă stângă Podemos a afirmat că guvernul nu are „curajul politic” de a interzice toate achizițiile de locuințe care nu sunt destinate uzului rezidențial.

Sursa guvernamentală a precizat că se va continua să ridice problema taxei de 100% în dezbaterile din Congres, dar măsura nu a fost inclusă în al doilea proiect de lege privind locuințele pus la dezbatere anul trecut pentru a reglementa închirierile pe termen scurt. Cu alegerile programate cel târziu în august 2027, guvernul riscă acum să rămână fără timp.

FMI: Spania are nevoie de mai multe locuințe

FMI a avertizat într-un raport publicat vinerea trecută că Spania trebuie să abordeze creșterile duble ale prețurilor locuințelor, determinate de cererea puternică și de creșterea populației prin imigrație, printr-o majorare semnificativă a ofertei de locuințe. Datele preliminare sugerează că anunțul făcut anul trecut a avut un impact imediat redus asupra pieței imobiliare.

Străinii au reprezentat 20% din totalul cumpărătorilor anul trecut, neschimbat față de anul precedent. Britanicii au rămas cel mai mare grup de cumpărători străini, cu aproximativ 8%, arată datele preliminare oficiale.

„Anunțul a creat incertitudine, a declanșat un val de solicitări legale și fiscale și a grăbit unele achiziții deja avansate,” a declarat Paloma Perez, CEO al firmei de imobiliare de lux Dils Lucas Fox. „Totuși, nu a declanșat un val masiv de achiziții printre nerezidenți, deoarece a neliniștit unii cumpărători internaționali cu avere netă mare, care pun preț pe certitudinea legală”.