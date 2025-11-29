Planul UE pentru 2035, zguduit de industria auto germană: Berlinul vrea să salveze motoarele pe benzină și motorină

1 minut de citit Publicat la 21:34 29 Noi 2025 Modificat la 21:40 29 Noi 2025

În 2022, Uniunea Europeană a decis ca, din 2035, în blocul comunitar să mai poată fi comercializate doar maşini noi care nu emit dioxid de carbon. sursa foto: Getty

Guvernul german va solicita o relaxare a interdicţiei planificate de Uniunea Europeană privind vânzarea de autoturisme noi cu motoare cu ardere internă după 2035, au declarat vineri pentru DPA mai multe surse guvernamentale de la Berlin, notează Agerpres.

Potrivit acestora, coaliţia aflată la guvernare a ajuns la un acord intern conform căruia „motoarele cu ardere internă cu eficienţă ridicată” ar trebui să rămână permise şi după 2035.

Cancelarul Friedrich Merz urmează să îi trimită o scrisoare preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care va expune noua poziţie a Germaniei, adoptată după luni întregi de discuţii tensionate în interiorul coaliţiei.

În 2022, Uniunea Europeană a decis ca, din 2035, în blocul comunitar să mai poată fi comercializate doar maşini noi care nu emit dioxid de carbon. Practic, decizia ar interzice înmatricularea oricărui model nou echipat cu motor cu ardere internă.

În urma criticilor venite atât din partea industriei auto, cât şi din partea unor state membre, Comisia Europeană a anunţat că va revizui regulamentul.

Germania, a cărei industrie auto trece printr-o perioadă dificilă – afectată de competiţia globală şi de scăderea cererii interne – insistă acum pentru flexibilitate. În octombrie, cancelarul Friedrich Merz avertiza că interdicţia nu ar trebui să fie o „reducere drastică”, amintind că sute de mii de locuri de muncă depind de producţia motoarelor cu ardere internă.

Franţa şi Spania au reafirmat însă, la sfârşitul lunii octombrie, sprijinul total pentru interdicţia din 2035, în forma stabilită iniţial. De asemenea, peste 150 de companii – de la producători de maşini electrice, la fabricanţi de baterii şi operatori de staţii de încărcare – au cerut Comisiei Europene „să nu dea înapoi” în privinţa termenului-limită.

Pe 10 decembrie, Comisia Europeană va prezenta un pachet de propuneri în cadrul revizuirii regulamentului privind emisiile de carbon pentru industria auto.