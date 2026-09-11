Poate Trump să plătească într-adevăr 5.000 de dolari fiecărui american? Cât de legală e oferta care ar costa 1.300 de miliarde de $

Trump promite că va da câte 5.000 de dolari fiecărui american dacă republicanii câștigă alegerile din noiembrie. FOTO: Getty Images

Promisiunea lui Donald Trump de a plăti fiecărui cetățean american adult câte 5.000 de dolari dacă republicanii câștigă alegerile legislative de la jumătatea mandatului este cel puțin bizară, scrie BBC. Trump nu a oferit niciun detaliu despre modul în care ar urma să fie finanțată această promisiune, care ar costa peste 1.000 de miliarde de dolari, și nici despre felul în care ar fi distribuiți banii.

Această promisiune uriașă nu a fost însă punctul central al discursului susținut de Trump în prima seară a convenției republicane dedicate alegerilor din noiembrie, desfășurată miercuri. Președintele a strecurat informația la aproximativ o oră de la începutul discursului său lung, tocmai când atenția publicului începea să scadă.

Casa Albă a transmis într-un comunicat că "anunțul este cea mai recentă dovadă că președintele Trump face ceea ce așa-numiții «experți» spun că nu poate fi făcut: livrează rezultate pentru poporul american". Nu a oferit însă detalii suplimentare despre modul în care ar urma să fie pusă în aplicare măsura.

Anunțul a fost primit cu aplauze entuziaste de susținătorii lui Trump aflați în sala convenției republicane din Dallas, Texas.

În schimb, republicanii aflați în curse electorale strânse în alegerile din noiembrie, care trebuie să convingă alegătorii indeciși, inclusiv republicani moderați și independenți, au evitat în mare parte să participe la eveniment. Iar mulți dintre colegii republicani ai lui Trump au fost în mod evident luați prin surprindere. Unii au salutat anunțul, însă republicanii mai critici față de președinte s-au grăbit să-l condamne.

Conservatorii care s-au confruntat anterior cu Trump, în special din cauza creșterii continue a datoriei federale în timpul mandatului său, au avut reacții extrem de dure.

Thomas Massie, congresman republican din Kentucky care a pierdut alegerile primare după ce l-a criticat pe Trump, a scris pe X: "Nu știu cum vedeți voi lucrurile, dar, sincer, mă simt insultat de ideea că votul meu din noiembrie ar putea fi cumpărat cu 5.000 de dolari. Ca să nu mai vorbim despre inflația pe care ar provoca-o. Una peste alta, nu pot, cu bună conștiință, să accept mai puțin de 10.000 de dolari!".

Senatoarea Susan Collins, care a ales să nu meargă la Dallas și să facă în schimb campanie în Maine, unde se confruntă cu o cursă strânsă pentru realegere, a declarat: "Deciziile privind taxele și cheltuielile publice ar trebui luate în funcție de nevoile poporului american și de starea economiei. Ele nu ar trebui să pară legate de rezultatul alegerilor."

Democrații au catalogat, la rândul lor, promisiunea drept o "promisiune deșartă".

Experții în drept spun că este puțin probabil ca Trump să poată aproba o sumă atât de mare printr-un ordin executiv prezidențial. Cu toate acestea, președintele a sugerat joi că nici măcar nu intenționează să ceară aprobarea Congresului. Într-un interviu acordat CBS, partenerul american al BBC, Trump a spus că nu crede că va fi nevoie de aprobarea Congresului pentru cheltuirea banilor. Apoi a adăugat: "Cred că o vor face, dacă vom avea nevoie."

Însă numeroși congresmeni republicani preocupați de disciplina fiscală ar refuza probabil să sprijine un asemenea nivel de cheltuieli.

Fostul congresman republican Bob Good a respins ceea ce a numit "dividendul Trump", descriindu-l drept "un plan socialist de cumpărare a voturilor".

Convenția a fost însă și o reamintire a faptului că Trump continuă să domine Partidul Republican. Cel puțin în Camera Reprezentanților, el a reușit în trecut să-i determine pe republicani să susțină politici care nu se potrivesc cu pozițiile conservatoare tradiționale.

Nu este prima dată când președintele Trump face promisiuni privind acordarea unor sume de bani alegătorilor

Americanii încă așteaptă cecurile de 2.000 de dolari pe care Trump a spus că fiecare dintre ei le va primi din veniturile obținute din taxele vamale impuse de administrația sa. Iar plățile de 5.000 de dolari propuse de Elon Musk și care urmau să fie finanțate prin reducerile de cheltuieli ale programului Doge nu s-au materializat niciodată.

Trump și-a respectat însă promisiunea de a crea conturi de economii pentru copii, în care guvernul contribuie cu 1.000 de dolari pentru copiii născuți în timpul mandatului său. De asemenea, toți membrii armatei americane au primit o plată de 1.776 de dolari pentru a marca cea de-a 250-a aniversare a Statelor Unite.

Este oare un semn că Donald Trump se teme că republicanii se îndreaptă spre o înfrângere majoră în noiembrie și că, din acest motiv, simte nevoia să facă o asemenea promisiune spectaculoasă?

Chiar dacă președintele nu se află pe buletinul de vot, alegătorii tratează adesea alegerile de la jumătatea mandatului ca pe un referendum asupra președintelui aflat la putere. Iar partidul care controlează Casa Albă are, de regulă, dificultăți în aceste alegeri. Cu mai puțin de două luni înainte de ziua alegerilor, Trump se confruntă cu niveluri de popularitate istoric de scăzute.

Războiul său cu Iranul a devenit din ce în ce mai nepopular, iar efectele sale se resimt și la pompele de benzină din Statele Unite. Costul vieții rămâne una dintre principalele preocupări ale alegătorilor și, deși inflația a scăzut față de nivelul atins după pandemia de COVID-19 în timpul administrației lui Joe Biden, ea rămâne persistent ridicată.

Așadar, sugerează această promisiune un anumit grad de panică? Trump a scos oare această măsură din "buzunarul" său în ultimul moment, înainte ca mulți dintre cei mai apropiați aliați ai săi să fi fost informați despre ea?

Este, fără îndoială, un mod extrem de neobișnuit de a lansa o promisiune electorală majoră. Dar succesul politic al lui Trump s-a construit tocmai pe modul său de a încălca normele și de a face lucrurile diferit.

Ultima sa strategie ar putea funcționa, dar numai dacă alegătorii cred că este cu adevărat serios în privința promisiunii de a le trimite un cec.

Este legală oferta lui Trump?

Potrivit legislației federale americane, este ilegal să oferi bani cu scopul de a influența modul în care o persoană votează. Cu toate acestea, unii experți spun că oferta făcută de Trump miercuri, în Texas, ar putea fi interpretată drept o promisiune de reducere a taxelor, ceea ce este legal, scrie BBC.

Dr. Joan Mahoney, lector în drept la Universitatea din Southampton, a declarat pentru BBC că, în opinia sa, oferta ar fi legală, deși politicienii "nu procedează, de obicei, într-un mod atât de explicit".

"Pe de o parte, sună puțin ca o mită: votează pentru republicani și vei primi bani, ceea ce ar fi categoric ilegal", a explicat ea. "Pe de altă parte, banii ar urma să fie acordați tuturor, indiferent de modul în care au votat, așa că, în acest sens, nu este o mită. Cred că ar fi legal. Este același tip de promisiune electorală ca atunci când un partid spune «dacă vom câștiga, vom reduce taxele». Toate partidele fac astfel de promisiuni tot timpul, iar acestea sunt evident perfect legale."

Laurel Rapp, directoarea programului pentru SUA și America de Nord al Chatham House, a declarat însă pentru BBC că oferta lui Trump pare să fie "un acord foarte diferit, foarte tranzacțional", față de promisiunile făcute în mod obișnuit de candidați în perioada electorală.

Cât ar costa?

Dincolo de problema legalității, există și întrebarea dacă promisiunea lui Trump este sustenabilă din punct de vedere financiar, în condițiile în care datoria SUA continuă să crească, parțial și pe fondul războiului din Iran.

În Statele Unite există aproape 270 de milioane de adulți, ceea ce înseamnă că o plată de 5.000 de dolari pentru fiecare ar costa guvernul american aproximativ 1.300 de miliarde de dolari.

Trump nu a oferit detalii despre modul în care ar urma să fie finanțate aceste plăți.

Congresul este instituția care autorizează cheltuielile guvernului federal, însă președintele nu a spus dacă intenționează să ceară aprobarea legislativă pentru efectuarea plăților. Experții în drept au spus că este puțin probabil ca Trump să poată autoriza o sumă atât de mare printr-un ordin executiv prezidențial.

Erica York, economistă principală la Tax Foundation, organizație cu sediul la Washington, a declarat pentru BBC că ar fi "extrem de surprinsă" dacă Congresul ar aproba o asemenea propunere.

"Acesta ar fi unul dintre cele mai proaste moduri de a folosi 1.300 de miliarde de dolari”, a spus ea. "Ne aflăm pe un drum complet nesustenabil, iar estimările arată că deficitele vor continua să crească", a adăugat York.

Ar putea veniturile din taxe vamale să finanțeze plățile?

Într-un interviu acordat Fox News după discursul lui Trump, vicepreședintele JD Vance a sugerat că plățile ar putea fi finanțate din banii obținuți de președinte din taxele vamale.

Veniturile colectate până acum sunt însă cu mult sub suma necesară pentru a finanța cecurile de 5.000 de dolari promise de Trump.

Potrivit Bipartisan Policy Center, Statele Unite au încasat aproximativ 475 de miliarde de dolari din taxe vamale și accize de la începutul anului 2025. Însă peste 100 de miliarde de dolari au fost returnate după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat o serie de taxe vamale impuse anterior.

Întrebată cum ar putea fi realizate plățile, Casa Albă a transmis BBC, într-un comunicat: "Pesimiștii și cei care spun că nu se poate au pus constant la îndoială capacitatea președintelui Trump." "Cu sprijinul continuu al poporului american, președintele Trump va continua să livreze rezultate concrete", a adăugat purtătorul de cuvânt Davis Ingle.

De ce a făcut Trump această ofertă?

Un fost strateg și specialist republican în sondaje consideră că ultima promisiune a lui Trump trebuie privită în mod clar în contextul alegerilor care se apropie.

"Este o promisiune extraordinară și nu sunt sigur de unde vor veni banii, dar este sezon electoral", a declarat Robert Moran pentru BBC.

Laurel Rapp, de la Chatham House, consideră că Trump gândește pe termen scurt și încearcă să păstreze controlul republicanilor asupra Congresului în ultimii doi ani ai mandatului său. "Banii sunt ceva la care recurge acum pentru că sondajele nu arată bine pentru republicani, iar sondajele nu arată bine nici pentru el", a spus ea.