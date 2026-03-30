Poliția franceză a arestat încă două persoane după atentatul dejucat la Bank of America din Paris

Autoritățile franceze au arestat încă doi suspecți în legătură cu atentatul dejucat asupra Bank of America din Paris, a anunțat duminică procuratura antiteroristă a țării. Conform legislației franceze, suspecții în cazuri de terorism pot fi reținuți în arest până la 96 de ore, cu posibilitatea prelungirii ulterioare a perioadei sub supraveghere judiciară, scrie CNN.

„Alte două persoane au fost reținute în custodia poliției aseară, în cadrul anchetei lansate pe 28 martie 2026 privind infracțiunile comise împotriva Bank of America”, a declarat procuratura într-un comunicat pentru Reuters. Reținerea primului suspect arestat sâmbătă, un minor, a fost prelungită, a adăugat acesta.

Conform legislației franceze, suspecții în cazuri de terorism pot fi reținuți în arest până la 96 de ore, cu posibilitatea prelungirii ulterioare a perioadei sub supraveghere judiciară.

Parchetul antiterorist a anunțat sâmbătă că a deschis o anchetă privind tentativa de distrugere prin foc sau alte mijloace periculoase, precum și fabricarea, deținerea și transportul unui dispozitiv exploziv sau incendiar.

Întrebat despre „posibili sponsori”, ministrul de Interne, Laurent Nunez, a evocat suspiciuni legate de Iran, dar a spus că nu s-a ajuns la nicio concluzie.

„În acest tip de conflict, există o serie de servicii iraniene care sunt susceptibile de a desfășura acțiuni de acest gen prin intermediul unor intermediari. Există o suspiciune semnificativă, dar ancheta trebuie să o stabilească”, a spus el.

Ambasada Iranului în Franța a refuzat să comenteze remarcile lui Nunez. Ancheta a fost atribuită unității judiciare a poliției din Paris și agenției franceze de informații interne.

Nunez a declarat că poliția a intervenit în primele ore ale dimineții de sâmbătă în arondismentul 8 din Paris, după ce o patrulă însărcinată cu protejarea siturilor sensibile a observat două persoane care plasau și încercau să aprindă un dispozitiv exploziv improvizat în fața unei bănci.

„Ofițerii au intervenit și au arestat un suspect la fața locului, în timp ce al doilea a fugit”, a declarat Nunez la BFM TV sâmbătă seară.

„O persoană încerca să aprindă un dispozitiv exploziv improvizat, fabricat dintr-un recipient care conținea probabil hidrocarburi și un sistem de aprindere rudimentar, în timp ce o alta filma”, a declarat Nunez.

El a adăugat că dispozitivul, deși rudimentar, ar fi putut fi letal și că ofițerii au împiedicat aprinderea acestuia.

Nunez a spus că indivizii păreau a fi infractori „de drept comun” care acționau ca intermediari plătiți, în ceea ce a descris ca un modus operandi cunoscut care implică persoane recrutate pentru a comite astfel de atacuri.

El a spus că autoritățile au identificat similarități cu incidente din mai multe țări europene, inclusiv Olanda, Belgia, Marea Britanie și Norvegia, unde dispozitive improvizate au vizat site-uri legate de interesele americane.