Politico: De ce Summitul spațial al lui Macron riscă să eșueze. „Este cel mai prost organizat summit pe care l-am văzut”

Președintele Franței, Emmanuel Macron. Foto: Getty Images

Summitul internațional privind spațiu cosmic al președintelui francez Emmanuel Macron nu decurge conform planului. Vineri, biroul liderului francez a minimalizat decizia de ultim moment a giganților spațiali americani, SpaceX al lui Elon Musk și Blue Origin al lui Jeff Bezos, de a nu participa la eveniment, luată sub presiunea Casei Albe. Refuzul este doar una dintre numeroasele provocări cu care se confruntă reuniunea de miercuri și joi din capitala Franței. Aproximativ 120 de delegații internaționale au fost invitate, fiind așteptată și participarea unor oficiali chinezi, scrie Politico.

Șase participanți care aveau cunoștințe directe despre organizarea summitului l-au descris ca fiind „un eveniment prost coordonat, cu un rezultat neclar”. Aceștia au vorbit sub rezerva anonimatului pentru a putea discuta liber.

„Proiectul a acumulat întârzieri față de calendarul stabilit, nu a fost coordonat în mod adecvat cu principalii actori din sectorul spațial european și nu este pe deplin clar care este scopul său”, a declarat un expert de rang înalt în domeniul spațial, implicat în pregătirea summitului.

„Iar acum, după ce Casa Albă a decis, practic, să o folosească împotriva lui Emmanuel Macron, situația devine și mai jenantă. Aceasta arată că, din punct de vedere diplomatic, nu au făcut ceea ce ar fi trebuit să facă”, a adăugat acesta.

Evenimentul de săptămâna viitoare își propune să reunească comunitatea internațională, inclusiv lideri, mari corporații, startup-uri și cercetători, pentru a discuta teme precum reglementarea activităților spațiale, competitivitatea, securitatea și apărarea, precum și explorarea spațiului.

Macron dorește să se asigure că Franța și Europa rămân puteri spațiale credibile, cu o capacitate de lansare independentă și propriul sistem global de comunicații prin satelit, în efortul de a reduce dependența de tehnologia americană.

Biroul președintelui francez a insistat vineri că absența SpaceX și Blue Origin, două dintre cele mai importante companii spațiale din lume, va avea un impact redus asupra summitului.

„Dacă anumite țări sau actori nu vor să participe, într-un fel, este pierderea lor”, a declarat vineri un oficial de la Palatul Elysée.

„Participă companii americane și vor exista anunțuri. Nu observăm o tendință în care SUA să întoarcă spatele Europei la acest summit spațial”, a declarat un alt oficial de la Elysée.

„De exemplu, afacerea cu sateliți Amazon Leo va fi reprezentată de unul dintre vicepreședinții săi”, a confirmat un purtător de cuvânt al companiei.

„Gestionat prost”

După summit sunt așteptate declarații privind partajarea datelor științifice spațiale, alocarea frecvențelor sateliților radio, care este o chestiune controversată, și gestionarea deșeurilor spațiale. Cu toate acestea, încă nimic nu este clar.

Participanții care au vorbit cu Politico au spus că există puțină claritate cu privire la ce țări vor participa, la ce nivel, programul și la ce să se aștepte.

„Structura acestui summit, așa cum se întâmplă adesea în cazul summitelor internaționale, este destul de neconvențională și nu sunt sigur că Elysée are alte obiective reale decât acela de a pune în valoare Franța”, a declarat un înalt oficial care lucrează la declarația de frecvență și care a participat anterior la organizarea summitului de la Paris privind inteligența artificială de anul trecut.

„Acest lucru va permite Franței să demonstreze că este un jucător important în sectorul spațial, chiar dacă resursele și strategia nu țin pasul. Și va permite o geopolitică de nivel scăzut, fără a aborda problemele reale legate de finanțarea și capacitățile europene”, a adăugat oficialul.

Logistica este, de asemenea, „haotică și aranjată în ultimul moment”, a spus oficialul.

Invitațiile au fost trimise abia în timpul verii, iar unele erau se trimiteau vineri, în timp ce negocierile privind declarațiile finale au început deja, au declarat doi participanți. Lista invitaților a surprins, de asemenea, mulți oficiali din domeniul spațiului, deoarece aceștia au susținut că a exclus jucători cheie.

Confuzie sporită de faptul că consiliera lui Macron însărcinată cu summitul, Claire Vernet-Garnier, și - a părăsit funcția cu o lună înainte de eveniment.

La sfârșitul lunii august, Palatul Elysée a organizat o ședință de informare pentru a încerca să pregătească summitul, dar a lăsat multe întrebări fără răspuns, au declarat mai mulți oficiali din domeniul spațial.

„A fost prost gestionat, este cel mai prost organizat summit de Macron pe care l-am văzut”, a spus unul dintre ei.

„Miza este mare”

Deși organizarea summitului ridică semne de întrebare, oficialii europeni și reprezentanții industriei spațiale încă speră că evenimentul va contribui la creșterea vizibilității sectorului spațial european.

„Miza este mare în zilele următoare, deoarece norii care planează asupra politicii spațiale europene sunt încă destul de întunecați și destul de numeroși”, a declarat vineri prim-ministrul francez Sébastien Lecornu, în timp ce a pus piatra de temelie a unei noi fabrici pentru startup-ul de lansatoare reutilizabile MaiaSpace.

Anulările impuse de administrația Trump evidențiază relațiile tensionate dintre UE și SUA în ceea ce privește politica spațială.

Washingtonul a făcut lobby împotriva Legii spațiale a Comisiei Europene, un regulament propus pentru activitățile spațiale pe care SUA îl consideră a viza companiile americane prin impunerea unor reguli UE.

O inițiativă franco-germană de a aloca mai multe frecvențe radio prin satelit companiilor europene, inclusiv rețelei de sateliți IRIS2 a UE, este, de asemenea, considerată în detrimentul Starlink. Unul dintre oficialii de la Elysée a recunoscut că discuțiile internaționale privind reglementarea spațiului au fost dificile.

„Cele două probleme cheie aflate în joc sunt într-adevăr accesul la două resurse limitate, orbita și spectrul, într-un context în care SpaceX are o politică de dominație completă asupra ambelor”, a declarat directorul general al unei companii de sateliți, care a vorbit sub condiția anonimatului.

„Prin urmare, nu este surprinzător că Europa dorește să se concentreze asupra acestui aspect și nu este surprinzător că administrația SUA răspunde cu un boicot”, au adăugat ei.