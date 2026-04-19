Politico: La mai puțin de o lună de la preluarea mandatului, înlocuitorul lui Kristi Noem se confruntă cu critici din ambele tabere

„În această perioadă de grație, s-au întâmplat lucruri care au fost contrare cauzei deportării în masă și nu pare să se fi întâmplat nimic în favoarea acesteia”, a declarat Mike Howell, care conduce Oversight Project, un grup de observare a extremei drepte. El a adăugat că „încă există confuzie” cu privire la pozițiile lui Mullin.

Tensiunile au atins apogeul săptămâna aceasta, după ce Mullin a insistat miercuri, într-un interviu acordat Laurei Ingraham de la Fox News, că America „este o națiune de imigranți” care își dorește „imigrație legală”. Activiști proeminenți de extremă dreapta, care susțin restricționarea imigrației autorizate și neautorizate în Statele Unite, au criticat comentariile lui Mullin pe rețelele sociale. Unii au susținut că aceste comentarii arată că Mullin a fost alegerea greșită pentru a conduce DHS.

„V-am spus că a fost o numire proastă”, a scris comentatorul de extremă dreapta Mike Cernovich pe X miercuri seară.

Reacțiile dure subliniază ceea ce apropiați Casei Albe, oficialii administrației și parlamentarii recunosc că este o provocare centrală pentru Mullin: cum să consolideze credibilitatea departamentului, evitând în același timp alienarea oricărui electorat cheie din baza politică a președintelui.

„Este pur și simplu o problemă de imagine sau este o problemă de imagine și de politică? Cred că încearcă să navigheze prin toate acestea. Aceasta va fi cea mai mare provocare a sa, să se ocupe de ceea ce își dorește baza electorală, dar și de ceea ce își doresc donatorii și consilierii”, a spus o persoană apropiată Casei Albe, căreia i s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi liber despre dinamica din administrație.

Sondajele arată în continuare că americanii dezaprobă abordarea Președintelui în materie de imigrație.

Mullin continuă să se confrunte, de asemenea, cu complexitățile unei probleme, care durează de săptămâni, a departamentului din cauza politicilor de imigrare ale administrației Trump. Liderii republicani din Congres spun că își reînnoiesc eforturile de a finanța DHS săptămâna viitoare, dar nu este clar dacă suficienți republicani și democrați vor vota pentru a ieși în sfârșit din impas.

Însuși Trump a recunoscut sarcina dificilă care îl așteaptă pe Mullin în cadrul. El a spus că l-a mutat pe Mullin de la un loc sigur în Senat la „trei ani de probleme la DHS”.

DHS a declarat într-un comunicat că Mullin „a început deja misiunea Președintelui Trump de a securiza granițele noastre, de a deporta infractorii imigranți ilegali și de a proteja patria” și a adăugat că secretarul „este nerăbdător să continue să se bazeze pe victoriile istorice ale administrației Trump pentru a face America din nou sigură”.

Pe lângă presiunea din partea dreptei, Mullin se confruntă cu și alte insistențe din partea democraților, care doresc să transforme imigrația într-o povară pentru administrația Trump în perspectiva alegerilor intermediare din noiembrie. Senatorul Richard Blumenthal (democrat din Connecticut) a numit schimbările aduse de Mullin în ceea ce privește contractele la DHS „în mare parte superficiale și cosmetice” și a spus că dorește ca Mullin să facă mai multe schimbări în modul în care se aplică legea privind imigrația.

„Nu văd nicio schimbare fundamentală în substanța politicilor, care ar trebui să urmărească ce e mai rău dintre cele mai rele. Nu a renunțat la abordarea fundamentală a acestei administrații”, a spus Blumenthal.

Democrații continuă să facă presiuni asupra lui Mullin pentru informații despre presupusa corupție de la DHS sub conducerea lui Noem. Democrații din Comisia pentru Securitate Internă a Senatului au trimis o scrisoare la începutul acestei luni departamentului, solicitând înregistrări despre interacțiunile consilierului Corey Lewandowski cu doi contractori ai departamentului.

Democrații din Texas, precum și unii membri ai Comisiei Naționale pentru Resurse din Camera Reprezentanților, i-au cerut lui Mullin să reconsidere o măsură a Vămilor și Protecției Frontierelor de a instala „tehnologie inteligentă de frontieră” în Parcul Național Big Bend, o porțiune de munți și deșert de-a lungul graniței SUA cu Mexicul, renumită pentru fauna și flora sa unică.

Anunțul de joi seară privind pensionarea șefului interimar al Serviciului de Imigrare și Control Vamal, Todd Lyons, servește și ca un test pentru Mullin, permițându-i lui și președintelui să schimbe traiectoria unei agenții care a fost subiectul criticilor în contextul represiunii administrației în domeniul imigrației.

Majoritatea republicanilor din Congres spun că Mullin merită meritul pentru modificările necesare pe care le-a făcut deja departamentului.

„Am văzut deja o schimbare dramatică în ceea ce privește fondurile care vin de la FEMA”, a declarat senatorul Thom Tillis, care a fost unul dintre cei mai mari adversari ai lui Noem în Senat. De asemenea, el a semnalat absența unor confruntări majore între agenții ICE și protestatari, așa cum s-a văzut la Minneapolis la începutul acestui an.

„Acestea sunt lucruri care, dacă nu ar fi fost schimbarea conducerii, nu s-ar fi produs. Mă aștept la mai multe, dar cred că oamenii le judecă prea devreme pentru și vin pentru oameni care nu au condus niciodată o organizație mare și complexă”, a spus Tillis.

Deputatul Andrew Garbarino, președintele Comisiei pentru Securitate Internă a Camerei Reprezentanților, și-a exprimat, de asemenea, încrederea în Mullin. Garbarino a declarat că se va întâlni cu secretarul săptămâna viitoare și a lăudat „treaba excelentă” de până acum, menționând și schimbările în ceea ce privește contractele.

Un oficial al administrației a declarat că mai trebuie făcute multe mișcări procedurale. O serie de rămășițe din mandatul lui Noem au rămas la DHS. Și Mullin nu a revizuit încă mecanismul de aprobare a facturilor, ceea ce a încetinit și plata banilor. Există însă optimism, a adăugat oficialul, având în vedere prioritatea declarată a lui Mullin de a-i împuternici pe liderii agențiilor aflate sub jurisdicția departamentului său.

„Există pur și simplu o conducere mult mai calificată. Și pur și simplu ai senzația că nu ți se va cere să faci ceva stupid”, a spus oficialul.

Republicanii de la Capitoliu recunosc că fereastra este limitată.

„Trebuie să-i dăm timp să se așeze”, a declarat senatorul Jim Justice, menționând că Mullin este în funcție de puțin peste trei săptămâni.