Politico: Macron este "cel mai prost" președinte al Franței. O spune bătrânul său mentor

3 minute de citit Publicat la 23:45 06 Noi 2025 Modificat la 23:52 06 Noi 2025

Președintele francez Emmanuel Macron este criticat de fostul său mentor. Foto: Getty Images

Era o vreme când Alain Minc, consilier politic influent și fost mentor al lui Emmanuel Macron, îl lăuda pe președintele francez, comparându-l cu generalii lui Napoleon în cuvinte precum "o ființă extraordinară, binecuvântată atât cu talent, cât și cu noroc".

Opt ani mai târziu, Minc afirmă în prezent că Macron că este "cel mai prost președinte de la fondarea celei de-a Cincea Republici, în 1958", notează Poltico.

Potrivit consilierului politic, narcisismul președintelui l-a determinat să ia decizii nesăbuite care au pus în pericol instituțiile statului francez și au propulsat extrema dreaptă în intențiile de vot, înaintea alegerilor prezidențiale din 2027.

"Macron lasă țara într-o stare mult mai proastă decât atunci când a preluat frâiele puterii. Va lăsa în urmă un peisaj politic care rămâne probabil instabil în mod permanent în Franța. Este ceva de neiertat", a acuzat Alain Minc într-un interviu pentru Politico.

El a fost consilierul mai multor președinți francezi încă din anii '80, începând cu François Mitterrand, și s-a numărat primii susținători ai lui Macron.

Cum și-a pierdut Macron consilierul care l-a dus spre victorie în urmă cu opt ani

Acum în vârstă de 76 de ani, Minc l-a consiliat, înainte de victoria din 2017, pe actualul președinte francez aflat la al doilea mandat.

Consilierul și-a păstrat poziția pe parcursul primului mandat al lui Macron, despre care afirmă că nu a fost chiar atât de rău.

Relația lor s-a deteriorat pe măsură ce Macron a făcut ceea ce Minc consideră a fi o serie de greșeli și în contextul în care liderul de la Elysee s-a înconjurat de "o echipă incredibil de mediocră".

Ei au încetat să mai comunice la scurt timp după ce președintele a convocat anul trecut alegeri parlamentare anticipate.

Alegerile au propulsat pe locul 1 în primul tur partidul extremist de dreapta RN (Rassemblement National, formațiunea lui Marine Le Pen și Jordan Bardella), însă după turul 2 victoria a revenit Noului Front Popular, de stânga.

Alain Minc susținte că greșelile tot mai mari ale lui Macron de la realegerea sa în 2022 își au rădăcinile în narcisism, iar președintele crede că este suficient de inteligent și viclean pentru a rezolva orice problemă cu care se confruntă.

"Macron neagă realitatea. Este zdrobit de propria psihologie. Crede, ca de obicei, că este singurul care va inventa un truc magic pentru a găsi o cale de ieșire din dificultăți", afirmă fostul său sfătuitor.

Acesta subliniază că președintele nu este dispus să recunoască faptul că el însuși ar fi "problema" și nici să se retragă.

Refuzul președintelui de a renunța la controlul asupra politicii interne s-a văzut cel mai bine luna trecută, când l-a numit din nou pe prim-ministrul Sébastien Lecornu la conducerea guvernului, la doar câteva zile după ce premierul și-a dat demisia.

Moștenirea lui Macron

Alegătorii francezi par la fel de nemulțumiți precum Alain Minc de cel de-al doilea mandat al lui Emmanuel Macron.

Un sondaj de săptămâna trecută a constatat că actualul lider de la Elysee l-a egalat pe predecesorul său, François Hollande, pentru "titlul" de cel mai nepopular președinte din ultimii 50 de ani.

Potrivit lui Alain Minc, Macron își neglijează propria familie politică centristă și refuză concesiile necesare pentru a construi alianțe cu alte partide de opoziție principale.

În opinia fostului consilier, singurul partid francez care are o șansă legitimă de a câștiga alegerile prezidențiale din 2027 și de a închega o majoritate parlamentară este formațiunea lui Marine Le Pen și Jordan Bardella, RN.

Fost consilier al lui Macron: Perspectiva terifiantă este ca Le Pen să câștige în 2027

"Ar fi o perspectivă terifiantă, dezonorantă pentru Macron", consideră Minc.

O consultare recentă realizată de Elabe i-a plasat pe liderii RN cu mult înaintea politicienilor mai moderați.

La intențiile de vot, Marine Le Pen a fost creditată cu 34% din voturi, comparativ cu 15,5% pentru Edouard Philippe, primul șef de guvern al lui Macron, și 12,5% pentru Gabriel Attal, fostul premier care conduce acum partidul politic al președintelui.

Fostul sfătuitor prezidențial se teme că francezii nu au înțeles pe deplin ce ar însemna trecerea de la o democrație liberală la o guvernare iliberală.

"Ei cred așa: Dacă eșuează, îi vom da afară (pe extremiști)", explică Alain Minc.

Dar revenirea președintelui american Donald Trump la Casa Albă și lupta prim-ministrului polonez Donald Tusk pentru a restabili statul de drept în Polonia, după victoria candidatului PiS, Karol Nawrocki, arată cât de periculos este să te joci cu iliberalismul.

"Biletul de întoarcere nu este ieftin", conchide Alain Minc.