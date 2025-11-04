Politico: Partea Întunecată a regimului Zelenski din Ucraina

2 minute de citit Publicat la 07:00 04 Noi 2025 Modificat la 07:17 04 Noi 2025

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia Images

Membrii societății civile și parlamentarii opoziției ucrainene acuză conducerea de la Kiev că recurge la acțiuni de intimidare și hărțuire în justiție a opozanților politici, pentru a reduce la tăcere orice voci critice la adresa regimului Zelenski, informează Politico.

Publicația dă ca exemplu demiterea, de anul trecut, a lui Volodimir Kudrîțki, fostul șef al Ukrenergo, principala rețea de electricitate a Ucrainei. Oficial, Kudrîțki a fost demis pe motiv că nu a reuşit să protejeze instalaţiile energetice ale ţării, aflate sub atacul constant al ruşilor.

Demisia fostului șef Ukrenergo a provocat o reacție a organizațiilor și instituțiilor occidentale, inclusiv Uniunea Europeană, care, într-o scrisoare adresată premierului Denis Șmihal, și-au exprimat „profunda îngrijorare”.

Presa ucraineană a sugerat că principalul motiv din spatele concedierii a fost incapacitatea companiei de a furniza apărări adecvate pentru siturile energetice şi nereguli în atribuirea contractelor.

Ziarul Ekonomîcina Pravda a citat surse guvernamentale anonime care au declarat că Kudrîţki, şef al companiei din 2020, nu a reuşit să pună în aplicare deciziile luate la reuniunile anterioare ale comandamentului militar.

Kudrîțki a precizat, pentru Politico, că a fost „victima controlului deplin” pe care președintele Zelenski, alături de principalul său consilier, Andrii Iermak, încearcă să-l obțină peste tot.

Criticile la adresa lui Zelenski l-au adus acum pe fostul șef de la Ukrenergo în așa-numitul „cub de sticlă” - locul din sala de judecată în care infractorii ori cei acuzați de încălcarea legii sunt aduși în fața instanțelor ucrainene - între timp, Volodimir Kudrîțki a fost acuzat de corupție și spălare de bani.

„Președintele are nevoie de țapi ispășitori”

Membrii opoziției din parlamentul de la Kiev și activiștii societății civile consideră aceste acuzații drept o măsură la care regimul Zelenski recurge pentru intimidarea criticilor și opozanților. Aceștia sunt, de regulă, acuzați ori de corupție, ori de „colaborare cu Rusia”.

Biroul președintelui Zelenski a refuzat să ofere comentarii referitoare la acest subiect.

Un alt caz este cel al fostului președinte ucrainean, Petr Poroșenko, care a condus țara în perioada 2014-2019. Acesta este în prezent liderul partidului Solidaritatea Europeană, al doilea cel mai mare partid din Ucraina, aflat în opoziție.

Petr Poroșenko este acuzat de corupție, măsură care l-ar putea împiedica să candideze la viitoarele alegeri. Poroșenko l-a acuzat, la rândul său, pe Zelenski de „autoritarism” și de faptul că încearcă să „înlăture orice competitor politic din peisaj”.

„Se folosesc de Justiție pentru a înlătura orice fel de concurență”, a declarat parlamentarul Mikol Kniajițki, care a adăugat că procesele intentate adversarilor politici ai lui Zelenski se vor înmulți, odată cu apropierea viitoarelor alegeri care ar putea avea loc anul viitor, în cazul în care se va ajunge la un acord de încetare a focului în Ucraina.

Activista Daria Kaleniuk, șefa Centrului de Acțiune Împotriva Corupției a avertizat că președintele Zelenski și apropiații săi se folosesc de război pentru a monopoliza toate pârghiile puterii, măsură care pune, de fapt, în pericol chiar democrația din Ucraina.

Ukrainska Pravda a dezvăluit, cu două săptămâni în urmă, că foștii șefi și directori din cadrul sectorului energetic ucrainean se tem că vor fi anchetați ori închiși pentru că nu au reușit să întărească ori să protejeze infrastructura energetică a Ucrainei, pe care rușii o vor ținti din nou în această iarnă.

„Au nevoie de un țap ispășitor”, a declarat, sub anonimat, un expert de politică externă care a lucrat pentru guvernul de la Kiev. „Sunt părți mari din Ucraina care, probabil, nu vor avea electricitate până la primăvară. În apartamentele din Kiev acum sunt deja 10 grade, iar orașul s-ar putea confrunta cu pene majore de curent. Oamenii sunt deja nervoși, iar președintele are nevoie de țapi ispășitori”, a spus sursa citată de Politico.