Politico: Refuzul Comisiei Europene de a-și crea un cont pe TikTok provoacă tensiuni la Bruxelles

Refuzul Comisiei Europene de a-și crea un cont pe TikTok provoacă tensiuni la Bruxelles. sursa foto: Getty

Refuzul Comisiei Europene de a-și crea un cont pe TikTok întâmpină opoziție în cadrul sediului său central din clădirea Berlaymont. Unii oficiali susțin că UE face o greșeală strategică evitând o platformă utilizată de aproximativ 200 de milioane de europeni, notează Politico.

Tema unei eventuale prezențe a executivului european pe TikTok, platformă deținută de o companie chineză, a fost abordată în cadrul unor reuniuni la nivel înalt, cel puțin un comisar pledând pentru o reevaluare a poziției, potrivit unui oficial care a dorit să-și păstreze anonimatul.

Comisia a interzis TikTok pe dispozitivele personalului în 2023, invocând preocupări legate de securitatea cibernetică. Interdicția vizează și „dispozitivele personale înscrise în serviciul de gestionare a dispozitivelor mobile al Comisiei”, a declarat un purtător de cuvânt al instituției.

"Urmărim evoluția platformei, în special stadiul evoluțiilor legate de protecția datelor și de preocupările privind securitatea cibernetică”, a declarat Comisia.

Nu există indicii că politica Comisiei s-ar schimba în curând. Dana Spinant, directorul general pentru comunicare al Comisiei, se opune creării unui cont oficial, potrivit unui alt oficial familiarizat cu discuțiile. Spinant nu a răspuns unei solicitări de a comenta situația.

Unii comisari europeni ar fi frustraţi

Un al treilea oficial a vorbit despre frustrare în cabinetele unor comisari din cauza absenței Bruxelles-ului de pe o platformă de unde tinerii europeni își iau, într-o măsură tot mai mare, știrile și își formează opiniile. Un al doilea oficial a susținut că Rusia nu are astfel de rețineri în a folosi rețelele de socializare pentru a influența opinia publică europeană și că instituția nu își poate permite să cedeze teren.

Această dezbatere are loc în contextul în care președinta Ursula von der Leyen și comisarii săi încearcă să ajungă la un număr mai mare de europeni prin intermediul rețelelor sociale. Von der Leyen îi va invita pe influenceri, inclusiv pe unii care distribuie conținut pe TikTok, să asiste la discursul său privind starea Uniunii, programat pentru luna aceasta.

Cel de-al treilea oficial a calificat drept ironic faptul că, deși Comisia încurajează influencerii să îi transmită mesajul pe o anumită platformă, ea însăși refuză să fie prezentă acolo.

În schimb, Comisia se orientează tot mai mult către YouTube, o platformă cu sediul în SUA unde are peste 500.000 de abonați, potrivit a doi dintre oficiali.