TikTok a fost amendat cu 25 de milioane de euro în Brazilia pentru utilizarea abuzivă a datelor copiilor

Pe lângă amendă, platforma chineză va fi obligată să şteargă datele colectate în mod neregulamentar. sursa foto: Getty

Autoritatea pentru protecţia datelor din Brazilia a amendat ByteDance, compania-mamă a TikTok, cu 153,7 milioane de reali (25,57 milioane de euro), pentru nereguli grave în prelucrarea datelor copiilor şi adolescenţilor. Pe lângă amendă, platforma chineză va fi obligată să şteargă datele colectate ilegal şi să impună setări de confidenţialitate mai stricte pentru minorii sub 16 ani, scrie Euronews.

Pe lângă amendă, platforma chineză va fi obligată să şteargă datele colectate în mod neregulamentar. Conform comunicatului, „ByteDance s-a angajat totodată să implementeze un plan de conformare pentru a îmbunătăţi protecţia copiilor şi adolescenţilor pe TikTok”.

Compania va trebui să aplice automat setări de confidenţialitate mai stricte conturilor deţinute de copii sub 16 ani, să consolideze sistemele de supraveghere parentală şi să introducă filtre de conţinut mai riguroase.

Autoritatea braziliană de reglementare a identificat practici ale companiei chineze care nu respectau Legea generală de protecţie a datelor din ţară (LGPD) în două moduri de acces la platformă – mai exact, în ceea ce priveşte fluxul de conţinut pentru utilizatorii cu şi fără cont.

ANPD a constatat că mecanismele adoptate de TikTok „nu erau suficiente pentru a împiedica, încă de la început, prelucrarea necorespunzătoare a datelor personale ale copiilor şi adolescenţilor”.

În versiunea fără înregistrare, de pildă, TikTok va trebui să suspende publicitatea pe întreg teritoriul Braziliei, să limiteze experienţa la conţinut potrivit pentru toate vârstele şi să reducă timpul de utilizare la 12 ore.

Tot în varianta fără autentificare, utilizatorii nu vor mai putea posta sau urmări transmisiuni live.

La începutul acestei luni, ANPD a dispus şi suspendarea transmisiunilor live şi a apelurilor video pe popularul serviciu Discord, după ce o adolescentă ar fi fost încurajată să îşi ia viaţa în timpul unei transmisiuni.

Autoritatea a declarat pentru AFP că un apel depus luni de Discord împotriva suspendării se află în prezent în analiză.

În ultimii ani, Brazilia a adoptat o poziţie mai fermă în reglementarea platformelor de socializare. O lege recentă obligă platformele să lege conturile utilizatorilor sub 16 ani de cele ale părinţilor şi să verifice vârsta utilizatorului.

În 2024, platforma X a fost blocată în Brazilia timp de 40 de zile, până când reţeaua deţinută de Elon Musk, cel mai bogat om din lume, s-a conformat ordinelor Curţii Supreme de a elimina conturile care răspândeau dezinformare.