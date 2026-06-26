Politico: Următorul premier al Marii Britanii trebuie să ia o decizie asupra forajului în Marea Nordului. Donald Trump îl urmărește

O platformă petrolieră din Marea Nordului. Foto: Getty Images

Deputații laburiști și activiștii pentru climă renunță la opoziția față de noul și controversatul zăcământ de gaze din Marea Nordului înainte de posibila victorie a lui Andy Burnham în funcția de prim-ministru al Marii Britanii de luna viitoare. Totuși, ei spun că vor continua împotriva unui al doilea zăcământ petrolier, și mai controversat. Dacă unul, sau chiar ambele proiecte primesc undă verde, ar putea reprezenta o îmbunătățire temporară a relației lui Burnham cu Donald Trump, scrie Politico.

Burnham, care este pe cale să devină lider al Partidului Laburist și prim-ministru al Marii Britanii în câteva săptămâni, este sub presiunea susținătorilor sindicali ai partidului pentru a aproba Jackdaw, un nou proiect major de gaze naturale situat la 240 km est de Aberdeen, în nord-estul Scoției, precum și Rosebank, un zăcământ de petrol și gaze naturale situat la 128 km în largul coastei Shetland.

Proiectele gemene sunt „dușmanii” activiștilor britanici pentru climă și au fost blocate ani de zile de contestații legale. O decizie finală din partea autorităților de reglementare este așteptată în curând, iar apoi ultima aprobare trebuie să vină din partea guvernului britanic.

Bill Esterson, deputat al Partidului Laburist și președinte al Comisiei pentru securitate energetică și emisii zero din Camera Comunelor, a declarat: „Presupunerea mea este că atât Jackdaw, cât și Rosebank vor merge mai departe”.

Există acum o așteptare ca cel puțin Jackdaw să fie aprobat, chiar și activiștii climatici înfocați din rândurile laburiștilor fiind resemnați cu acest lucru.

„Este important să arătăm că înțelegem că locurile de muncă ale oamenilor sunt în joc și că aceasta nu este o preocupare secundară”, a declarat un deputat laburist, un important susținător al climei din rândul deputaților din spatele parlamentului, care și-a permis să discute despre strategia de lobby.

„Cred că trebuie să existe o abordare pragmatică, așa că aleg bătălia de la Rosebank”, a mai spus el.

Dacă unul, sau chiar ambele proiecte primesc undă verde, ar putea reprezenta o îmbunătățire temporară a relației lui Burnham cu Donald Trump.

Președintele SUA a manifestat un interes intens pentru petrolul și gazele din Marea Nordului și i-a cerut în repetate rânduri fostului prim-ministru Keir Starmer să adopte o abordare mai liberală în ceea ce privește forajul. În primele sale comentarii publice despre Burnham de la începutul acestei săptămâni, Trump a trecut imediat la critici similare, spunând că Burnham este „extrem de liberal”, așa că „probabil nu va deschide Marea Nordului”.

Dacă Burnham va supraveghea aprobarea unuia sau a ambelor proiecte de combustibili fosili la începutul mandatului său, este puțin probabil ca Trump să rateze comparația cu predecesorul său.

Un apel important

Aprobarea legală finală pentru cele două proiecte, care sunt deja într-un stadiu avansat și ar putea începe producția chiar în acest an, îi revine actualului secretar britanic pentru Energie, Ed Miliband.

Cel mai proeminent susținător al politicii climatice din Partidul Laburist, Miliband, a descris proiectul Rosebank drept „vandalism climatic” pe vremea când partidul era în opoziție. Aliat cheie al lui Burnham, Miliband este acum considerat un candidat principal pentru a deveni cancelarul său, al doilea cel mai puternic rol din guvern.

Cu toate acestea, sindicatul Unite, care reprezintă lucrătorii din industria petrolului și gazelor, l-a avertizat pe Burnham să nu-l promoveze pe Miliband, invocând opoziția lor profundă față de politicile sale privind Marea Nordului, despre care susțin că „nu au făcut suficient pentru a sprijini forța de muncă”.

Sub conducerea lui Miliband, guvernul laburist a interzis noi explorări de petrol și gaze (Rosebank și Jackdaw au depășit deja cu mult această fază) și a majorat o taxă pe veniturile neașteptate pentru companiile de foraj. Când a fost presat pe această temă, Burnham a spus doar că „nu are o poziție fixă”.

Deși deciziile privind Rosebank și Jackdaw sunt „cvasi-judiciare” luate de secretarul pentru energie, la recomandarea autorităților de reglementare, Miliband s-a confruntat cu presiuni publice din partea colegilor din Cabinet și din partea potențialilor rivali pentru rolul de cancelar în noua administrație.

Cancelarul Rachel Reeves le-a reamintit joi liderilor de afaceri că manifestul electoral al Partidului Laburist din 2024 a promis că va „respecta licențele existente”, cum ar fi Rosebank și Jackdaw.

„Sper că o vom face”, a adăugat ea.

Între timp, Wes Streeting, fostul secretar al Sănătății, despre care se aștepta să candideze pentru șefia Partidului Laburist, dar care acum îl susține pe Burnham, a cerut și el aprobarea proiectelor lui Rosebank și Jackdaw.

Și unii activiști ecologisti încep să-și mute atenția.

Grupul anti-combustibili fosili Uplift a făcut campanie comună împotriva Jackdaw și Rosebank chiar în martie. Întrebată vineri dacă grupul va contesta aprobarea Jackdaw, directoarea executivă a Uplift, Tessa Khan, nu a făcut nicio referire la acel zăcământ de gaze, concentrându-se în schimb pe zăcământul petrolier.

„Rosebank este testul credibilității acestui guvern în ceea ce privește clima”, a spus ea.

Presiunea politică vine și din partea partidelor reformatoare de dreapta și conservatoare, ambele susținând exploatarea la maximum a rezervelor de petrol și gaze rămase din Marea Nordului. Bazinul este în declin, producția atingând vârful în 1999.

Conservatorii lui Kemi Badenoch au câștigat săptămâna trecută alegerile parțiale din Aberdeen, capitala britanică a petrolului și gazelor, cu o campanie axată în principal pe promovarea unei producții sporite în Marea Nordului și protejarea locurilor de muncă.

Andrew Bowie, ministrul energiei din umbră al partidului, a declarat că, deși este o chestiune pertinentă pentru alegerile locale, „ar putea conține semințele unei strategii naționale”.

„Tuturor le pasă de securitate. Dacă luăm petrolul și gazele și le transformăm într-un model pentru energie, securitate și locuri de muncă și dacă putem comunica acest lucru la fiecare alegeri, putem câștiga din nou”, a spus el.

Însă supravegherea aprobării Rosebank sau Jackdaw ar putea aduce costuri politice pentru Burnham.

Pe flancul său stâng, liderul Partidului Verde, Zack Polanski, a declarat deja că orice „retrogradare în acțiunile climatice ar fi un eșec moral și politic pentru Burnham”, un eșec pe care Verzii speră că i-ar ajuta să facă progrese în rândul potențialilor alegători laburiști preocupați de mediu.