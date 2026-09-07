Polonia a început să trimită ordine de mobilizare rezerviștilor și unor civili. Armata împarte sarcini specifice de război

Neprezentarea s-ar putea solda cu o pedeapsă cu închisoarea de cel puțin trei ani. Foto:Getty Images

Centrele de recrutare militară din Polonia au început să trimită ordine de mobilizare cetățenilor. Armata a transmis că procedura este una standard și are loc anual. Ordinele de chemare sunt emise, în principal, soldaților în rezervă, dar le pot primi și civilii, care sunt experți din domenii militare cheie, cum ar fi medici, specialiști IT și logisticieni, relatează RMF24.

Un ordin de mobilizare sau de chemare este emis pe timp de pace. Este un document informativ care confirmă repartizarea unei persoane în caz de mobilizare. Acesta precizează unitatea și locul la care persoana trebuie să se prezinte imediat, însă numai în cazul mobilizării sau al izbucnirii unui război.

Armata trimite aceste ordine de mobilizare pentru a a repartiza din timp sarcini specifice anumitor persoane astfel încât, într-o situație de criză, să nu fie nevoie ca această repartizare să fie organizată de la zero. Centrul de Recrutare al Armatei a transmis că procedura este una standard și are loc anual.

Cine poate primi un ordin de mobilizare

De regulă, aceste documente sunt trimise soldaților în rezervă, dar ele pot fi emise și pentru experți din domenii militare cheie, inclusiv medici, specialiști IT și logisticieni.

Ordinele de mobilizare pot fi emise și pentru unii civili, care, în eventualitatea unei mobilizări sau război, pot ajuta armata. De exemplu, prin îndeplinirea unor sarcini legate de energie, transport, comunicații sau administrație.

Reguli similare se aplică și angajaților serviciilor în uniformă.

Ce se întâmplă dacă o persoană care a primit un ordin de chemare nu se prezintă la unitatea militară la data și ora prevăzute în document? Neprezentarea s-ar putea solda cu o pedeapsă cu închisoarea de cel puțin trei ani. Cu toate acestea, există anumite situații care o pot scuti de această obligație.

Dacă un soldat în rezervă a depășit o anumită vârstă, atunci sarcina care i-a fost repartizată de armată poate fi revocată. Alte motive pertinente pentru a nu da curs ordinului de chemare sunt:

plecarea definitivă în străinătate;

declararea persoanei ca fiind inaptă pentru o anumită funcție;

condamnarea la o pedeapsă cu închisoarea fără suspendare;

dacă ambii soți au primit ordin de chemar, în același timp, și au un copil sub 18 ani în îngrijire;

Ce înseamnă culorile de pe ordinul de mobilizare

Culorile dungilor de pe ordinul de mobilizare indică tipul repartizării și obligațiile cetățeanului în cazul mobilizării sau al războiului.

Dunga roșie este destinată militarilor din rezerva pasivă care sunt obligați să se prezinte pentru serviciul militar activ într-o unitate desemnată în cazul mobilizării sau pe timp de război.

Dunga verde este destinată unui militar din rezerva pasivă care, potrivit legii, este chemat prin intermediul unui ordin de chemare sau prin anunț public.

Dunga albastră indică, pe de altă parte, o repartizare pentru mobilizare. Aceasta este destinată angajaților Ministerului Apărării Naționale și altor persoane cărora le-a fost atribuită o astfel de repartizare. Dacă mobilizarea este anunțată în timpul legii marțiale sau pe timp de război, aceștia sunt obligați să se prezinte la locul indicat pe ordin pentru a presta activități în folosul armatei.