Polonia avertizează după ce Zelenski a promulgat Legea Panteonului: „Va avea o problemă uriașă dacă îi onorează pe Bandera și Suhevîci”

3 minute de citit Publicat la 23:09 25 Aug 2026 Modificat la 23:09 25 Aug 2026

Președintele polonez Karol Nawrocki i-a retras omologului ucrainean decorația "Ordinul Vulturului Alb", după scandalul legat de omagierea naționaliștilor ucraineni care au comis masacre în al Doilea Război Mondial. Foto: Hepta

Președintele Volodimir Zelenski a promulgat legea privind înființarea unui nou monument destinat comemorării eroilor naționali.

Este o inițiativă ce provocă deja scandal la Varșovia, unde oficialii se tem că în Panteonul ucrainean își vor găsi locul lideri naționaliști implicați în masacrarea polonezilor în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, relatează publicația News From Poland (NFP).

Un adjunct al ministrului polonez de Externe a avertizat Kievul că „va avea o problemă uriașă” în procesul de integrare în Uniunea Europeană dacă va celebra astfel de persoane.

Zelenski a subliniat, la rândul său, că „doar ucrainenii vor decide cine este un erou pentru ei”.

Panteonul ucrainean alimentează un scandal deja existent între Varșovia și Kiev

Înființarea Panteonului vine pe fondul unei crize diplomatice declanșate în luna mai între cele două capitale.

Atunci, președintele ucrainean a luat decizia de a da unei unități militare „numele eroilor Armatei Insurecționale Ucrainene (UPA)”.

Unele structuri ale UPA au fost responsabile pentru masacrele din Volînia, comise în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

La momentul respectiv, naționaliștii ucraineni au ucis aproximativ 100.000 de civili polonezi, în principal femei și copii, în cadrul unei operațiuni de epurare etnică.

Polonia consideră episodul drept genocid, deși Ucraina respinge ferm această calificare.

De asemenea, mulți ucraineni privesc UPA cu respect în virtutea rolului pe care aceasta l-a jucat în lupta pentru independența față de regimul sovietic susținut de Moscova.

În urma scandalului, Polonia i-a retras lui Zelenski cea mai înaltă distincție a țării, Ordinul Vulturului Alb.

Președintele ucrainean a mers mai departe, anunțând, la sfârșitul lunii iunie, că va încerca să creeze un nou Panteon Național, insistând că „nimeni nu ne va dicta ce eroi ar trebui să onorăm”.

Un proiect de lege privind realizarea Panteonului a fost ulterior aprobat de Parlamentul de la Kiev în luna iulie.

Zelenski a promulgat legea privind crearea Panteonului ucrainean

Zelenski l-a promulgat sâmbătă, cu puțin timp înaintea festivităților dedicate Zilei Independenței Ucrainei.

„Un Panteon ucrainean va fi, cu siguranță, înființat și doar ucrainenii vor decide cine sunt eroii noștri”, a reiterat președintele în aceeași zi, în cadrul unei întâlniri cu veterani militari.

„Toți adevărații noștri eroi, care au luptat pentru Ucraina, pentru independența noastră, merită onoarea cuvenită”, a continuat el

Promulgarea legii deschide procesul de construire propriu-zisă a viitorului monument, unde vor fi reînhumate rămășițele celor desemnați drept eroi naționali.

Urmează, de asemenea, să fie constituit un organism consultativ care va decide ce personalități ar trebui să primească această onoare.

Astfel, în acest moment nu se știe încă cine va fi inclus în Panteon.

Avertismentul unui ministru polonez: Nu-i omagiați pe Bandera și Suhevîci

Duminică, Marcin Bosacki, adjunctul ministrului polonez de Externe, a avertizat împotriva omagierii unor figuri asociate cu masacrele din Volînia.

„Fiecare țară și guvernul său au dreptul de a-și alege eroii pe care îi consideră potriviți.

Totuși, dacă persoane responsabile de crime în masă împotriva civililor, precum (Stepan) Bandera sau (Roman) Șuhevîci, vor fi incluse în Panteonul Național al Ucrainei, acest lucru ar înrăutăți semnificativ relațiile Ucrainei nu doar cu Polonia, ci și cu Europa, în general”, a subliniat Bosacki într-un interviu acordat postului TVP.

Bandera a fost liderul unei facțiuni a Organizației Naționaliștilor Ucraineni (OUN-B), care, la rândul său, a fondat UPA.

Șuhevîci a fost un lider militar al UPA.

Ambele figuri continuă să fie onorate în Ucraina, provocând proteste din partea Poloniei.

„Ucraina știe că, avându-i pe stindard pe cei care au ucis nu doar polonezi, ci și pe unii ucraineni, cehi, evrei și romi, va avea o problemă uriașă în procesul de integrare în Europa”, a avertizat ministrul adjunct.

Alți oficiali ai guvernului polonez au spus anterior că, dacă Ucraina va onora figuri asociate cu masacre istorice, acest lucru va îngreuna atingerea obiectivului țării de a adera la UE.

În iunie, vicepremierul Władysław Kosiniak-Kamysz a atenționat că „nu poți construi un Panteon pentru cei care distrug cooperarea europeană” și că țările care doresc să adere la UE „nu ar trebui să-și construiască identitatea națională pe evenimente, persoane sau sisteme care, într-un fel sau altul, provoacă obiecții sau durere partenerilor din UE”.

Acest oficial a făcut aluzie la dreptul de veto al Poloniei asupra aderării Ucrainei la blocul comunitar.

„La fel cum Zelenski a spus că nimeni nu va spune Ucrainei pe cine poate onora, nimeni nu ne va spune nouă cum să votăm în privința aderării unui stat la Uniunea Europeană”, a conchis demnitarul.