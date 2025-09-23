Mesaj dur al Poloniei pentru Rusia, la ONU: „Ați fost avertizați. Să nu vă plângeți dacă avioanele vă sunt doborâte”

Ministrul polonez de Externe Radosław Sikorski. Foto: Getty Images

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a criticat Moscova pentru că este „incapabilă să trăiască în pace” cu vecinii săi, după o serie de pătrunderi în spațiul aerian NATO, scrie Politico. Rusia nu ar trebui să se plângă la Națiunile Unite dacă rachetele sau avioanele sale vor fi doborâte după ce intră în spațiul aerian NATO, a avertizat Sikorski luni, la ședința de urgență a Consiliului de Securitate al ONU de la New York.

Reuniunea a fost convocată după ce trei avioane militare ruse au pătruns timp de 12 minute în spațiul aerian estonian, pe 19 septembrie, înainte de a fi respinse de avioane F-35 italiene aflate sub comandă NATO.

„Am o singură cerere pentru guvernul rus: dacă o altă rachetă sau un alt avion intră în spațiul nostru fără permisiune, deliberat sau din greșeală, și este doborât, iar epava cade pe teritoriul NATO, vă rog să nu veniți aici să vă plângeți. Ați fost avertizați”, a spus Sikorski.

Incursiunea în Estonia a venit după ce Rusia a trimis drone atât în Polonia, cât și în România, ceea ce a ridicat nivelul de alertă al NATO în toată Europa.

Premierul polonez Donald Tusk a declarat luni că Varșovia va doborî orice aeronavă inamică ce va pătrunde în spațiul aerian polonez. „Vreau să fiu foarte clar. Vom lua decizia de a doborî drone fără discuții, atunci când acestea ne încalcă teritoriul și zboară deasupra Poloniei. Nu există loc de dezbatere aici”, a spus Tusk într-o conferință de presă.

La New York, Sikorski a transmis un nou mesaj dur Moscovei. „Știm că nu respectați dreptul internațional și că sunteți incapabili să trăiți în pace cu vecinii. Naționalismul vostru nebunesc conține o sete de dominație care nu se va opri până nu veți înțelege că epoca imperiilor s-a încheiat și că imperiul vostru nu va fi reconstruit.”

Incursiunile repetate în teritoriul NATO au determinat Uniunea Europeană să lanseze discuții privind crearea unui așa-numit „zid de drone” pentru apărarea frontierei estice a Europei împotriva Moscovei. Șapte state membre ale UE urmează să discute această inițiativă într-o întâlnire online cu Comisia Europeană și Ucraina, vineri.