Polonia mai cumpără 150 de tone de aur. E cel mai mare cumpărător din lume. Varșovia vrea să țină jumătate din lingouri în țară

Polonia a strâns 550 de tone de aur la sfârșitul anului 2025. Foto: GettyImages

Banca centrală a Poloniei, cel mai mare cumpărător de aur din lume, își majorează achizițiile cu încă 150 de tone, în contextul în care se pregătește pentru o instabilitate geopolitică tot mai accentuată, care a dus prețuri record ale aurului.

Creșterea prețului aurului nu reprezintă un obstacol major pentru Banca Națională a Poloniei, care tocmai a aprobat planuri de a-și mări deținerile la 700 de tone, a declarat pentru Bloomberg Artur Sobon, membru al consiliului de administrație. Aurul a atins noi culmi, pe măsură ce conflictul tot mai mare dintre SUA și Europa privind viitorul Groenlandei îi determină pe investitori să se îndrepte spre așa-numitele active sigure.

„Scopul nostru principal este să construim un portofoliu adecvat pentru aceste vremuri geopolitice instabile, unul care să garanteze Poloniei stabilitatea, securitatea și credibilitatea”, a spus Sobon. „Prețul nu este o considerație principală pentru noi.”

Deși Polonia nu are un termen limită pentru a-și atinge noua țintă de deținere de aur, achiziționarea a 150 de tone la prețurile actuale ale pieței ar costa peste 23 de miliarde de dolari.

Achizițiile de către băncile centrale au fost un factor cheie al creșterii fulgerătoare a aurului, care a dus la dublarea prețului metalului în ultimele 18 luni. Ritmul achizițiilor a crescut în 2022, după ce rezervele valutare ale Rusiei au fost imobilizate în urma invaziei la scară largă a Ucrainei. Această mișcare a subliniat atractivitatea lingourilor de aur, care nu pot fi înghețate.

Achizițiile de aur ale Băncii Naționale din Polonia de 100 de tone de anul trecut au fost cele mai mari dintre cele raportate oficial de băncile centrale. Analiștii din industrie spun însă că unele instituții de stat - în special în China - au intensificat achizițiile de aur fără a le declara în ultimii ani.

Guvernatorul Adam Glapinski a condus eforturile de a ridica plafonul pentru deținerile de aur, care se ridicau la 550 de tone la sfârșitul anului 2025. Până acum, banca putea aloca până la 30% din rezervele sale totale pentru lingouri, iar creșterea prețurilor a împins metalul la aproximativ 28%.

„Având în vedere noul nostru obiectiv, Banca Națională a Poloniei va rămâne, cel mai probabil, lider printre băncile centrale în ceea ce privește achizițiile de aur”, a declarat Sobon.

Sobon a spus că este de datoria traderilor NBP să „determinați ritmul, amploarea și frecvența achizițiilor”. Ar putea exista luni în care Polonia nu va cumpăra lingouri, a spus el. „Tratăm aurul, chiar și ținând cont de o corecție a prețului său, ca o ancoră de securitate pe termen lung”, a adăugat el.

Diviziunea geopolitică

Războiul Rusiei în Ucraina a creat o falie geopolitică în Europa de Est, sporind riscurile de securitate chiar dacă Polonia și mulți dintre foștii săi vecini au aderat la NATO și la Uniunea Europeană. În acest mediu mai riscant, deținerile de aur ale Poloniei capătă o importanță sporită, a spus Sobon.

„Nu ne putem înșela locația geografică, iar aurul consolidează, fără îndoială, credibilitatea și stabilitatea financiară a statului polonez”, a spus el. „După experiențele istorice ale Poloniei, nu mai trebuie să-i convingem pe polonezi de importanța deținerii de rezerve de aur.”

Polonia își poate finanța afacerea cu aur deoarece rezervele sale valutare cresc vertiginos datorită intrărilor de fonduri UE, majoritatea fiind schimbate în zloți direct la banca centrală. Activele oficiale de rezervă ale țării, care includ aurul, se ridică în prezent la aproximativ 271 de miliarde de dolari, comparativ cu 36 de miliarde de dolari la aderarea Poloniei la UE în 2004.

„Acum avem spațiul necesar pentru a construi un portofoliu adecvat și a ne structura rezervele, deoarece în viitor nu vom mai primi fonduri atât de mari”, a spus Sobon. Pe măsură ce Polonia se îmbogățește, fluxurile UE destinate să ajute cele mai sărace regiuni ale blocului comunitar vor fi probabil direcționate în altă parte, a spus el.

Glapinski a declarat că Polonia intenționează să dețină aproximativ o treime din lingourile sale pe plan intern, restul fiind împărțit în mod egal între Londra și New York. În prezent, aproximativ 80% din aur este deținut în străinătate, a spus Sobon.

El a adăugat că nu este treaba băncii centrale poloneze să comenteze perspectivele aurului, dar a adăugat că situația globală actuală este foarte diferită de cea de la sfârșitul Războiului Rece, când prețurile aurului au scăzut odată cu tensiunile internaționale.

„Astăzi, nimeni nu-și mai face iluzii că vremuri geopolitice instabile au venit și vor rămâne”, a spus el. „Și în fiecare zi, deciziile principalilor actori globali - SUA, China și Rusia - confirmă acest lucru.”