Popularitatea lui Macron este la cel mai scăzut nivel din 2017. Bardella și Le Pen pierd și ei teren

2 minute de citit Publicat la 19:02 11 Oct 2026 Modificat la 19:02 11 Oct 2026

Emmanuel Macron. sursa foto: Getty

Aproximativ 82% dintre francezi nu mai sunt mulțumiți de președinte. În același timp, Marine Le Pen și Jordan Bardella sunt slăbiți de dezvăluirile Mediapart despre texte antisemite atribuite tânărului lider al RN, scrie Euronews.

Proteste ale elevilor de liceu, o criză a carburanților și o dezbatere bugetară care a pornit prost în Adunarea Națională, unde nu există o majoritate: guvernul se confruntă cu o serie de dificultăți care se văd și în sondaje.

Cu șapte luni înainte de finalul celui de-al doilea mandat, popularitatea lui Emmanuel Macron a scăzut la cel mai redus nivel de când a ajuns la Palatul Élysée, în 2017, potrivit unui nou barometru publicat la sfârșitul săptămânii.

Conform sondajului Ipsos BVA-Cesi realizat pentru La Tribune Dimanche, doar 15% dintre cei chestionați au o părere bună despre președintele Franței, cu un punct mai puțin decât în urmă cu o lună.

Nemulțumirea îl lovește pe președinte mai tare decât pe premierul său. Popularitatea lui Sébastien Lecornu a crescut ușor, cu două puncte într-o lună, iar acum 22% dintre francezi au o părere bună despre activitatea lui.

Puterea de cumpărare rămâne principala grijă a francezilor, menționată de 54% dintre respondenți, un procent neschimbat.

Pe locul al doilea se află viitorul sistemului de protecție socială, cu 44% (+4 puncte), urmat de nivelul datoriei publice, care îi îngrijorează pe 33% dintre cei intervievați (+3 puncte).

Trei figuri de extremă dreapta în top cinci

Dintre politicienii văzuți drept posibili succesori ai lui Emmanuel Macron, liderii de extremă dreapta Jordan Bardella și Marine Le Pen continuă să conducă clasamentul, cu 33%, respectiv 32% opinii favorabile.

Cotele lor au scăzut însă față de luna trecută: Jordan Bardella a pierdut trei puncte, iar Marine Le Pen patru.

Scăderea vine după dezvăluirile Mediapart despre mesaje antisemite și conspiraționiste atribuite lui Jordan Bardella, postate de pe un vechi cont de Facebook. Președintele Rassemblement National a negat acuzațiile.

Sondajul online a fost realizat pe 7 și 8 octombrie, pe un eșantion de 1.000 de adulți, la câteva zile după ce Mediapart a publicat primul articol despre acest subiect, pe 28 septembrie.

După Bardella și Le Pen, pe locul al treilea se află fostul premier Édouard Philippe, cu 20% opinii favorabile, în creștere cu un punct.

Sarah Knafo, una dintre figurile importante ale Reconquête, partidul naționalist condus de Éric Zemmour, și François Hollande, fostul președinte socialist, completează primele cinci locuri. Amândoi au 18% opinii favorabile. Niciunul dintre ei nu și-a anunțat încă vreo candidatură la prezidențiale.

Urmează Jean-Luc Mélenchon, candidatul stângii radicale, cu 17% opinii favorabile, la egalitate cu centristul Gabriel Attal și cu liderul Republicanilor, Bruno Retailleau.

Liderul partidului La France Insoumise se remarcă totuși printr-o rată de respingere excepțional de mare: potrivit studiului, 69% dintre francezi spun că ar fi nemulțumiți dacă el ar ajunge la Élysée.