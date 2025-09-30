Potopul spaniol. Imagini șocante din Valencia unde drumurile au devenit iar râuri, la un an de la dezastrul care a ucis 230 de oameni

Regiunea Valencia a fost plasată luni sub „alertă roșie” din cauza unor furtuni violente care au provocat inundații masive. FOTO Colaj X/Hepta

Imagini șocante vin din estul Spaniei, unde regiunea Valencia a fost plasată luni sub „alertă roșie” din cauza unor furtuni violente care au provocat inundații masive, la exact un an după ce ploile torențiale devastatoare au ucis peste 230 de oameni în zonă.

Agenția meteorologică spaniolă AEMET a avertizat asupra unui „pericol extraordinar” și a unei „situații extrem de complicate” pe fondul precipitațiilor intense care au lovit regiunea.

Premierul Pedro Sánchez a făcut apel la oameni să urmeze cu strictețe instrucțiunile serviciilor de urgență pentru a evita repetarea tragediei de anul trecut. „Să urmăm în permanență recomandările agenției de protecție civilă și ale echipelor de intervenție”, a transmis Sánchez într-un mesaj publicat pe platforma X.

Imagini dramatice arată cum drumurile s-au transformat în râuri rapide, acoperind complet asfaltul și lăsând numeroase vehicule răsturnate. În unele cartiere, localnicii pot fi văzuți încercând cu disperare să devieze mâlul departe de locuințele lor.

Furtunile violente au lovit puternic orașul Aldaia, una dintre cele mai afectate zone și în inundațiile devastatoare de anul trecut. Școli, biblioteci și parcuri au fost închise preventiv, iar cursurile urmează să fie reluate marți.

Între timp, drumurile afectate de inundații au provocat ambuteiaje majore în întreaga regiune. Din fericire, până în prezent nu au fost raportate victime.

Pagube și haos în Catalonia și Murcia

Inundații grave au fost raportate și în alte zone ale Spaniei. În Molina de Segura, regiunea Murcia, apele au inundat străzile, iar în Tarragona, ploile torențiale din această săptămână au provocat prăbușirea tavanului unui centru medical.

Ministrul de Interne al Cataloniei, Núria Parlon, a avertizat populația „să rămână atentă” la fenomenele meteo care au loc.

În Zaragoza, filmări dramatice surprind trăsnete și ploi torențiale care au devastat infrastructura în noaptea de duminică, doborând copaci și provocând pagube semnificative în orașe. Imagini tulburătoare arată șoferi blocați în mijlocul apelor învolburate, așteptând cu disperare echipele de salvare.

Autoritățile avertizează asupra pericolului de noi inundații

Serviciul de Protecție Civilă avertizează că riscul de viituri rapide și fenomene meteo extreme ar putea continua cel puțin până marți. Autoritățile le-au cerut locuitorilor să evite deplasările inutile și să rămână în locuințe cât timp regiunea se află sub „alertă roșie”.

„Străzile și tunelurile se pot transforma rapid în capcane mortale”, au avertizat autoritățile, reamintind oamenilor să evite aceste zone chiar dacă nu par inundate în mod vizibil.

Alerta vine la exact un an după ce ploi de proporții „biblice” au ucis peste 230 de persoane în regiunea Valencia, iar autoritățile se tem de o repetare a tragediei. De data aceasta, mobilizarea serviciilor de urgență este totală, iar populația este îndemnată să trateze situația cu „cea mai mare prudență”.

Cu prognoze care indică precipitații continue și posibile fenomene extreme, estul Spaniei se pregătește pentru zile dificile, în timp ce furtunile continuă să lovească fără milă.