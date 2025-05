Poveste dramatică în SUA. O tânără care a fost declarată în moarte cerebrală este ţinută în viaţă ca să nască

Adriana Smith este însărcinată cu băiat, iar acasă, la părinţii ei, o aşteaptă primul ei copil – tot băiat. Sursa foto: Facebook /@11Alive & captură video Antena 3 CNN

O femeie din statul american Georgia, care a fost declarată în moarte cerebrală, este ţinută în viaţă pentru că este însărcinată. Nimeni din familie nu a avut vreun cuvânt de spus în această privinţă. Conform legii din statul american în care se află viitoarea mămică, avortul este interzis odată ce se detectează activitate cardiacă, de obicei în jurul săptămânii a șasea de sarcină, a relatat Antena 3 CNN.

Potrivit presei de peste ocean, există şi excepţii de la legea privind interzicerea avortului în Georgia, precum incestul sau violul, însă, situaţia în care se află acum tânăra nu este prevăzută. Aşa că medicii au aplicat actul normativ după bunul plac.

În vârstă de 30 de ani, Adriana Smith era însărcinată în noua săptămână când a început să aibă dureri de cap puternice, în luna februarie. April Newkirk a povestit într-un interviu că fiica ei s-a dus la spitalul Northside pentru ajutor: "I-au dat niște medicamente, dar nu i-au făcut niciun test, nici tomografie computerizată. Dacă ar fi făcut, ar fi descoperit problema. A doua zi, prietenul ei a observat că ceva era grav".

Ulterior, mama Adrianei Smith a mai mărturisit cu lacrimi în ochi: "Se sufoca în somn, gâfâia, probabil că era sânge. A fost dusă la Emory Decatur, apoi, a fost transferată aici".

Spitalul Universitar Emory este cel în care Adriana Smith lucra ca asistentă medicală. Din păcate, medicii nu au putut face nimic.

"I-au făcut o tomografie și avea cheaguri de sânge în tot capul. M-au întrebat dacă pot face o procedură pentru a le elimina și am spus da, apoi m-au sunat înapoi și mi-au spus că nu pot să o facă", a mai dezvăluit April Newkirk.

Medicii au declarat moartea cerebrală a Adrianei Smith.

"Simt că cineva a greșit, la spital, iar iubitul ei a rugat să o țină în viață. Dacă ar fi fost ținută în spital, nu am fi aici", a mai spus mama tinerei în timpul declaraţiilor.

Din cauza legii din Georgia, care interzice avorturile după ce se detectează bătaia inimii fetale, familia ei spune că nu le-a fost dat niciun cuvânt de spus în privința ce se va întâmpla în continuare.

"Este o tortură pentru mine să vin aici și să-mi văd fiica respirând cu ajutorul unui ventilator, dar ea nu este acolo. O ating și are un fiu pe care îl aduc să o vadă", a explicat April Newkirk.

Băieţelul Adrianei Smith riscă să se nască orb sau să nu meargă niciodată

Acum, în 21 de săptămâni de sarcină, sănătatea bebelușului ei este incertă.

"Este însărcinată cu nepotul meu, dar nepotul meu ar putea fi orb, ar putea să nu poată merge, să fie țintuit într-un scaun cu rotile, nu știm dacă va supraviețui după ce se va naște", a declarat .

O situație în care, spune ea, nimeni nu ar trebui să fie pus.

"Ar fi trebuit să fie lăsată la latitudinea familiei, pentru că eu am peste 50 de ani, tatăl ei are peste 50 de ani, așa că noi și partenerul ei vom avea responsabilitatea de a-i crește fiii. Nu spun că am fi ales să întrerupem sarcina, dar spun că ar fi trebuit să avem de ales. Ar fi trebuit să avem de ales", a mai adăugat mama Adrianei Smith.