Povestea femeii care încearcă să scape de deportarea din SUA invocând o legătură de rudenie cu cineva din Administraţia Trump

2 minute de citit Publicat la 12:00 30 Noi 2025 Modificat la 12:00 30 Noi 2025

Povestea femeii care încearcă să scape de deportarea din SUA invocând o legătură de rudenie cu cineva din Administraţia Trump. FOTO: Getty Images

Originară din Brazilia, Bruna Ferreira (33 de ani) a ajuns în SUA când era doar o copilă. Între timp, a reuşit să-şi construiască o viaţă acolo şi a devenit şi mamă. Acum, agenţii americani de la Imigrări vor s-o deporteze. Totuși, femeia i-a surprins pe toţi când a invocat o legătură de rudenie cu cineva din Administraţia Trump: fiul ei de 11 ani ar fi nepotul lui Karoline Leavitt, secretar de presă al Casei Albe. Tatăl băiatului, un fost logodnic al femeii, ar fi fratele lui Karoline Leavitt, conform CNN.

Când Bruna Ferreira a fost reținută de agenții de la Imigrări, la începutul acestei luni, în timp ce pleca de acasă dintr-o suburbie a Bostonului pentru a-și lua fiul de la școală, incidentul a fost tratat de presă ca unul oarecare: era doar o altă imigrantă prinsă în represiunea președintelui Donald Trump împotriva deportării, în ciuda faptului că femeia își dezvoltase rădăcini americane puternice.

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a lui Donald Trump. Foto: Getty Images

Când a fost arestată, ea a încercat să scape cum a ştiut: a declarat în repetate rânduri autorităților că mătușa fiului ei era secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt. Fostul ei logodnic, Michael Leavitt – tatăl fiului ei de 11 ani – ar fi fratele lui Karoline Leavitt.

„Sunt sigur că a încercat să folosească orice i-a venit în minte la momentul respectiv”, a declarat sora femeii reţinute pentru Globe. „Totuși, nu a ajutat-o ​​prea mult.”

Probabila legătură de rudenie a Brunei Ferreira cu cineva din Administraţia Trump a transformat cazul acesta într-un simbol al amplorii represiunii împotriva imigrației.

De asemenea, a provocat dezbateri cu privire la trecutul ei: administrația a descris-o ca fiind o „imigrantă ilegală infractoare” care a fost arestată pentru agresiune, dar avocații ei spun că nu are cazier judiciar și că anterior a beneficiat de protecție împotriva deportării în cadrul programului „Acțiune amânată pentru sosirile din copilărie” din mandatul lui Obama.

Karoline Leavitt este şi naşa copilului

Femeia se află acum în arest într-un centru din Louisiana, confruntându-se cu proceduri de deportare. S-a despărțit de tatăl fiului ei, Michael Leavitt, fratele secretarei de presă de la Casa Albă, în urmă cu aproximativ 10 ani.

Avocatul lui Ferreira, Todd Pomerleau, a declarat miercuri pentru CNN: „Ea face parte din viața familiei Leavitt”, adăugând că secretara de presă a Casei Albe este nașa fiului lui Ferreira.

Avocatul a mai afirmat că femeia se află „în plin proces de solicitare a cărții verzi, pe care o așteaptă de 27 de ani”. Bruna Ferreira nu s-a căsătorit niciodată cu tatăl băiatului ei.

Copilul locuieşte cu tatăl lui. Bărbatul a declarat, marţi, că fosta lui parteneră a menținut o relație cu fiul lor, dar băiatul nu a mai vorbit cu ea de la arestarea acesteia. El a descris situația ca fiind dificilă și a spus că își dorește doar ce e mai bun pentru fiul său.

Copilul nu înţelege nici acum ce se întâmplă cu mama lui şi o așteaptă acasă. „Întreabă mereu: «Când vine mama acasă? Va fi acasă de Ziua Recunoștinței? Va fi acasă de Crăciun?»”, a povestit sora femeii care ar putea fi deportată.

„Își vrea fiul”, a spus şi avocatul Brunei Ferreira.