Premieră în justiție: Un consultant HR a câștigat un proces în Anglia cu ajutorul unui "avocat AI"

"Avocatul AI" a redactat patru declarații de martor și a pregătit dosarul cu documentele necesare pentru proces. Sursa colaj foto: Getty Images

O firmă de avocatură bazată pe inteligență artificială (AI) a câștigat un proces într-o instanță din Anglia, într-un caz considerat a fi prima victorie obținută în instanță cu ajutorul unui "avocat AI", relatează The Guardian. În urma victoriei din justiţie, un consultant HR şi-a recuperat datoria de aproape 10.000 de euro. Avocatul căruia i s-au oferit materiale produse de Garfield AI a declarat că pledoaria din timpul procesului "a rămas în mod fundamental umană".

Consultantă independentă în resurse umane, Tamires Camal Taquidir a plătit aproximativ 500 de euro (400 de lire sterline) firmei Garfield AI pentru a trimite o notificare juridică și, ulterior, pentru a deschide o acțiune în instanță în vederea recuperării unei datorii neachitate de peste 8.000 de euro (7.000 de lire sterline).

Cofondatorul Garfield AI, Philip Young, a descris rezultatul drept un "moment de referință" pentru accesul la justiție și a subliniat că multe întreprinderi mici au fost nevoite să renunțe la recuperarea unor datorii, întrucât costurile proceselor depășeau sumele pe care le-ar fi putut obține în instanță, potrivit sursei citate.

Garfield AI, autorizată de Autoritatea de Reglementare a Avocaților din Marea Britanie (Solicitors Regulation Authority) în aprilie anul trecut și destinată cererilor cu valori cuprinse între 30 și 10.000 de lire sterline, a pregătit întregul dosar și a angajat ulterior un avocat pledant pentru a reprezenta clienta în instanță.

Sistemul de inteligență artificială a efectuat toate activitățile juridice premergătoare procesului, inclusiv gestionarea unei cereri reconvenționale formulate de pârât, care era reprezentat de avocați.

AI-ul a redactat patru declarații de martor și a pregătit dosarul cu documentele necesare pentru procesul de trei ore desfășurat la Tribunalul Districtual Wandsworth, pe 14 mai. Instanța a decis în favoarea lui Taquidir și a obligat partea adversă să achite suma datorată.

"Mi se datorau bani pentru munca pe care o prestasem, însă procesul de recuperare părea prea stresant, costisitor și consumator de timp. Garfield mi-a oferit posibilitatea să îmi susțin pretențiile și să merg mai departe cu cazul", a declarat Tamires Camal Taquidir pentru The Guardian.

Ulterior, consultanta în HR a mai adăugat: "Când a fost depusă cererea reconvențională, scopul era să mă intimideze, însă știam că beneficiez de sprijin accesibil, eficient din punct de vedere al costurilor și competent. Sunt încântată de rezultat".

Dominic Li, avocatul care a reprezentat-o pe Taquidir în instanță, a afirmat că Garfield AI a prezentat cazul clientei "în mod clar și eficient", însă, a subliniat că "susținerea cauzei în sala de judecată a rămas esențială și reprezintă, în mod fundamental, o activitate umană".

Profesia juridică din Marea Britanie a fost zguduită în ultimii ani de mai multe erori răsunătoare legate de utilizarea inteligenței artificiale. Luna trecută, firma internațională de avocatură Pinsent Masons s-a autosesizat în fața Autorității de Reglementare a Avocaților după ce a indus în eroare o instanță în două rânduri, pe baza unor rezultate generate de un sistem intern de inteligență artificială.