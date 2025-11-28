Premieră la Miss Anglia 2025. Concursul de frumuseţe a fost câştigat de o lesbiană: "Este o parte importantă a trecutului meu"

În vârstă de 20 de ani, Grace Richardson este din Leicester, centrul Angliei. Sursa foto: Instagram/Grace Richardson

Ediţia din acest an de la Miss Anglia s-a încheiat cu o premieră. Şi asta pentru că renumitul concurs de frumuseţe a fost câştigat de o lesbiană, a relatat CNN. Aceasta se numeşte Grace Richardson, are 20 de ani şi urmează cursurile unei Facultăţi de Muzică şi Teatru. Grace Richardson va reprezenta Anglia la cea de-a 73-a ediție a Festivalului Miss World, care va fi organizată în 2026.

Grace Richardson a povestit într-un interviu oferit recent pentru CNN ce înseamnă, de fapt, pentru ea faptul că şi-a adjudecat titlul de Miss Anglia 2025.

"Acest concurs mi-a demonstrat că, prin reziliență și determinare, chiar poți să îţi îndeplineşti visurile", a declarat tânăra, care a fost încoronată în cadrul unei ceremonii desfășurate la Wolverhampton, Anglia, pe 21 noiembrie.

Ulterior, în cadrul interviului acordat jurnaliştilor de la CNN, Grace Richardson a mai spus: "Faptul că acum am ocazia să folosesc această platformă pentru a face o diferență în lume și pentru a inspira generațiile mai tinere, mă face să mă simt mai puternică decât m-am simţit vreodată".

Noua Miss Anglia a dezvăluit că s-a gândit să nu menționeze orientarea ei sexuală în timpul competiției, însă, ulterior, a decis să vorbească despre asta în cadrul interviului pe care fiecare participantă îl are cu juriul.

"Am fost întrebată despre depășirea provocărilor, iar primul lucru care mi-a venit în minte a fost povestea momentului în care am ieșit din anonimat. Este o parte importantă a trecutului meu, iar, în acel moment, am vrut să le împărtășesc evoluția mea ca persoană. Sunt astfel de povești care ne fac pe fiecare dintre noi unici, așa că nu văd rostul să le ascundem", a explicat Grace Richardson.

Miss Anglia 2025 speră ca deschiderea ei în legătură cu orientarea sexuală "să inspire mai multe femei să își folosească vocea pentru a crea un impact pozitiv, fără să trăiască în frică".