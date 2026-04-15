Premierul Bulgariei anunță că există ”o cantitate enormă de euro falși” cu care se vor cumpăra voturi la alegerile de duminică

Guvernul interimar bulgar a avertizat miercuri că are cunoştinţă de existenţa unei cantităţi enorme de bancnote euro false destinate cumpărării de voturi la alegerile parlamentare anticipate care au loc duminică, al optulea scrutin de acest fel în ultimii cinci ani, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.



Premierul interimar Andrei Gurov a declarat că de aceste semnalări se ocupă Ministerului de Interne, care a anunţat marţi că a confiscat un milion de euro, bani destinaţi cumpărării de voturi în favoarea unui anumit partid, pe care nu l-a precizat. O anchetă este în desfăşurare pentru a stabili dacă vreuna dintre bancnotele confiscate este contrafăcută.



Miercuri dimineaţă poliţia bulgară a anunţat că a confiscat bancnote false în valoare totală de 5.000 de euro şi 6.000 de lire sterline. Premierul Giurov i-a acuzat pe autorii acestei scheme, pe care de asemenea nu i-a precizat, că încearcă să distorsioneze prin înşelătorie votul cetăţenilor bulgari şi le-a cerut acestora din urmă să colaboreze pentru a zădărnici astfel de tentative de manipulare electorală.



La rândul său, viceministrul de interne Ivan Anchev a anunţat că au fost primite 1.743 de plângeri privind tentative de cumpărare de voturi, de aproape patru ori mai multe decât la alegerile anticipate din 2024.



Cumpărarea de voturi este o practică obişnuită în Bulgaria, una dintre cele mai sărace şi mai corupte ţări din UE, scrie agenţia EFE. De obicei li se oferă între 50 şi 100 de euro sau chiar produse, precum lemne de foc, celor care arată o fotografie cu buletinul de vot ce dovedeşte că au votat pentru un anumit partid sau care introduc în urnă un buletin de vot cu ştampila deja pusă.