Premierul Greciei spune că este șocat de accidentul din România în care au murit suporteri ai echipei PAOK

Cele 7 persoane care şi-au pierdut viaţa într-un accident rutier petrecut pe DN 6 din judeţul Timiş erau suporterii echipei fotbal PAOK Salonic FOTO: DRDP Timișoara

Premierul grec Kyriakos Mitsotakis se declară șocat de accidentul petrecut marți, la orele prânzului, în județul Timiș, în care au murit șapte suporteri ai echipei de fotbal PAOK Salonic aflați un drum spre Lyon, pentru meciul de joi al echipei favorite.

Mitsotakis a transmis printr-un mesaj postat pe Facebook condoleanțe familiilor afectate de tragedie și spune că autoritățile elene colaborează cu cele din România pentru a oferi sprijin familiilor afectate.

„Am fost șocat să aflu despre tragicul accident din România care a curmat viața a 7 tineri conaționali ai noștri. Guvernul Greciei și Ambasada noastră se află în cooperare directă cu autoritățile locale, oferind tot sprijinul posibil.

În aceste momente dificile, împreună cu toate grecoaicele și toți grecii, transmit cele mai sincere condoleanțe familiilor victimelor și familiei PAOK. Cu dorința comună ca răniții să se recupereze cât mai repede. Gândurile noastre sunt alături de ei”, a spus Kyriakos Mitsotakis.

Cele şapte persoane decedate în accidentul din Timiş erau suporterii echipei PAOK

Cele şapte persoane care şi-au pierdut viaţa într-un accident rutier petrecut pe DN 6 din judeţul Timiş erau suporterii echipei fotbal PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu.

Microbuzul înmatriculat în Grecia se îndrepta spre Franţa, unde PAOK va juca joi cu echipa Olympique Lyon, în ultima etapă din Europa League.

O echipă a ambasadei urma să plece în cursul după amiezii la locul accidentului, menţionează presa elenă, care relatează despre tragedie.

„Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, iar în urma verificărilor au constatat că un bărbat de 29 de ani a condus un microbuz dinspre municipiul Caransebeş înspre Lugoj, iar la un moment dat, a pătruns pe sensul opus de mers şi a intrat în coliziune frontală cu un TIR. În urma impactului, din nefericire, şapte persoane au decedat (şoferul microbuzului şi 6 pasageri ai acestuia), iar 3 persoane au fost rănite, acestea fiind pasagere în microbuz", se arată într-un comunicat al IPJ Timiş.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, în continuare efectuând cercetări pentru stabilirea tuturor cauzelor şi împrejurărilor producerii acestui accident.

Meciul dintre Lyon şi PAOK va avea loc joi, de la ora 22:00, pe OL Stadium din Décines (lângă Lyon), în etapa a opta a Europa League. OL conduce în clasament, cu 18 puncte, iar PAOK este pe locul al 12-lea, cu 12 puncte.