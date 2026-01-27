Accident teribil pe E70: Șapte oameni au murit, alți nouă primesc îngrijiri medicale. Traficul în zonă e complet blocat

Accidentul a avut loc în jurul orei 13:00. Foto: Lugoj Info

Șapte oameni au murit într-un accident teribil, care a avut loc, marți, pe E70, în apropierea localității Lugojel, din Timiș. Potrivit primelor informații, accidentul a avut loc după ce șoferul microbuzului a intrat într-o depășire și când a vrut să revină pe banda sa a acroșat o cisternă și ulterior s-a izbit de un tir, care se deplasa pe sensul opus. Toate persoanele care au murit erau pasagere în microbuz, potrivit poliției din Lugoj.

UPDATE: Crește bilanțul morților la 7 persoane decedate.

Din primele date, până în acest moment, au fost identificate 6 persoane decedate la fața locului. În urma coliziunii, nouă persoane primesc îngrijri medicale la fața locului.

Accidentul a avut loc în jurul orei 13:00. La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, două echipaje SMURD și un ATPVM (Autospecială de Transport Personal și Victime Multiple).

Potrivit poliției din Lugoj, din primele verificări a rezultat faptul că un bărbat a condus un microbuz dinspre municipiul Caransebeș înspre Lugoj, iar la un moment dat ar fi intrat într-o depășire, iar în încercarea de a reveni pe banda sa a acroșat o cisternă și ulterior a intrat în coliziune cu un tir, care se deplasa din sensul opus de circulație.

Circulația este oprită pe DN6

Circulația în zonă este complet blocată.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a transmis că că traficul este oprit pe DN 6 Lugoj – Caransebeș, în zona localității Gavojdia, județul Timiș, din cauza accidentului în care au fost implicate patru autovehicule.

Este în desfășurare intervenția medicală și cercetarea la locul producerii accidentului. Circulația se desfășoară deviat pe ruta DN 6 – Jupa – Caransebeș – DN 58 – DN 58A - Lugoj.