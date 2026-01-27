Momentul tragediei din Timiș, în care 7 oameni au murit, a fost filmat. Șoferul microbuzului intră, inexplicabil, direct într-un TIR

Momentul accidentului din Timiș, filmat de o cameră de bord. Foto: Captură video

Momentul accidentului tragic din Timiș, de pe drumul E70, în care au murit șapte oameni, a fost surprins de camera de bord a unui TIR. Accidentul a avut loc după ce șoferul unui microbuz cu numere de Grecia a intrat într-o depășire. Atenție, sunt imagini și informații cu un puternic impact emoțional.

UPDATE: Crește bilanțul morților la 7 persoane decedate.

În imaginile surprinse de camera de bord se observă momentul depășirii. Deși pare că microbuzul, care tocmai depășise un TIR, are timp să revină pe banda sa, acesta, inexplicabil, intră din nou pe contrasens direct în TIR-ul care venea din față.

Din primele date, până în acest moment, au fost identificate 6 persoane decedate la fața locului. În urma coliziunii, nouă persoane primesc îngrijri medicale.

Accidentul a avut loc în jurul orei 13:00. La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, două echipaje SMURD și un ATPVM (Autospecială de Transport Personal și Victime Multiple).

Potrivit poliției din Lugoj, din primele verificări a rezultat faptul că un bărbat a condus un microbuz dinspre municipiul Caransebeș înspre Lugoj, iar la un moment dat ar fi intrat într-o depășire, iar în încercarea de a reveni pe banda sa a acroșat o cisternă și ulterior a intrat în coliziune cu un tir, care se deplasa din sensul opus de circulație.