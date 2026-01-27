Filmul accidentului de pe E70 în care 7 oameni au murit. Titi Aur: „Sunt două variante. Dacă adormea, nu putea să facă depăşirea”

10 persoane erau în microbuzul negru care efectua o deplasare pe ruta Grecia-Franţa. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Titi Aur, expert în conducere defensivă, a explicat marţi după-amiaza, la Antena 3 CNN, care ar fi principalele cauze ale producerii tragediei de pe E70, pe raza județului Timiș. Ipoteza sinuciderii a fost exclusă de specialist. Potrivit declaraţiilor lui Titi Aur, şoferului microbuzului care transporta suporteri ai echipei PAOK Salonic spre Lyon, pentru meciul de joi, fie i s-a făcut rău în timpul depăşirii, fie a fost distras de telefon sau de cineva aflat în maşină. Atenţie, urmează imagini şi informaţii cu un puternic impact emoțional.

Expert în conducere defensivă, Titi Aur a analizat accidentul teribil, care a avut loc azi, pe E70, în apropierea localității Lugojel, din Timiș, în cadrul emisiunii "Decisiv", moderată de Cătălina Porumbel la Antena 3 CNN. Momentul tragediei a fost filmat de o cameră instalată în bordul şoferului pe care bărbatul grec, aflat la volanul microbuzului negru, l-a depăşit. În urma impactului devastator, şapte oameni au murit, iar alţi nouă au fost răniţi.

"Este total inexplicabil ce s-a întâmplat, pentru că, dacă ar fi mers în linie dreaptă şi s-ar fi dus către stânga, am fi putut spune că – oboseală, a adormit şi s-a dus către stânga, să zic necontrolat. Faptul că el a făcut depăşirea revenea după depăşire, avea loc să revină şi, totuşi, maşina lui, microbuzul s-a dus către stânga, lovind TIR-ul violent, din punctul meu de vedere pot fi două variante sau aceeaşi variantă cu două motive: cel de la volan a devenit inconştient, fie că i s-a făcut rău – mă refer la volan, la microbuz –, fie că, fiind cu foarte multă experienţă, făcând foarte multe drumuri de genul ăsta, i s-a părut o banalitate că a făcut depăşirea, a terminat depăşirea şi a avut o distragere – fie o discuţie din microbuz, fie telefonul mobil, în sensul că mâna stângă rămânând pe volan, bineînţeles, a tras uşor către stânga, dar el, inconştient. Inconştient, cum spun din punctul meu de vedere, fie că i s-a făcut rău, fie că a avut o distragere – de obicei, telefonul mobil, pentru că, altfel, nu are sens", a declarat Titi Aur, expert în conducere defensivă, la Antena 3 CNN.

Ulterior, specialistul a mai spus: "Imaginile sunt foarte clare: revenea, avea loc să revină, a început să vină către partea dreaptă şi, la un moment dat, când era, să zic, încălecat, la jumătate, pe axul drumului, a tras stânga inexplicabil. Doar dacă cel de la volan nu cred că voia să se sinucidă, că, dacă era vorba despre sinucidere, s-ar fi dus direct către TIR, nu ar mai fi făcut acea eschivă, de revenire şi, pe urmă, de dus către stânga".

Întrebat de Cătălina Porumbel, dacă faptul că nu era uscată şoseaua a influenţat producerea tragediei, specialistul a spus: "Nu, nu, pentru că el a făcut depăşirea, avea loc să revină, a început să revină, a trecut cu jumătate de maşină pe partea dreaptă, a revenit cu jumătate de maşină pe partea dreaptă şi, la un moment dat, ca şi cum ar fi vrut... s-a dus intenţionat către tir, dar nu cred... bănuiesc, nu am de unde să ştiu, că n-a fost intenţionat în sensul de sinucidere, ci a fost o neatenţie sau i s-a făcut rău chiar în momentul ăla. Una dintre aceste explicaţii.

Nu cred că a adormit, pentru că, dacă adormea nu putea să facă depăşirea sau când faci o depăşire, te trezeşti, oricum. Dar, înţeleg că era grec, mergea până în Franţa, avea de parcurs mult, am fi putut suspecta această oboseală, dar nu în situaţia asta. Aici a fost o pierdere a controlului din unul dintre cele două motive, după cum am spus, asta cred eu".

La întrebarea "Ar putea să existe şi sisteme cu care să fie dotat această maşină, acest microbuz, care să fi favorizat această traiectorie a maşinii?", Titi Aur a răspuns astfel: "Nu, nu".

Ulterior, prezentatoarea Antena 3 CNN a intervenit şi a spus: "Există asistentul de bandă, dar acel asistent de bandă te întoarce pe banda ta", iar expertul în conducere defensivă a declarat: "Nu, nu, când eşti în depăşire, nu când semnalizezi. El a semnalizat şi când semnalizatorul funcţionează, acea asistenţă de bandă nu mai funcţionează, nici nu te piuie, nici nu te anunţă, nici nu te trage de volan, că înseamnă că tu intenţionezi să faci o depăşire. Deci, acel sistem te anunţă, eventual, vibrează puţin volanul sau corectează puţin direcţia atunci când tu eşti pe bandă şi nu semnalizezi. Când ai semnalizat, s-a anulat asistenţa, dacă ar fi avut şi, în orice caz, nu te scoate de pe bandă, te ţine pe bandă asistenţa".