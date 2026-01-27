Cei șapte morți din accidentul din Timiș erau suporteri ai echipei PAOK Salonic care mergeau la Lyon pentru meciul de joi

7 persoane au murit în accidențul din Timiș FOTO: captură video Lugoj Info

Potrivit CNN Greece, cei șase oameni care au murit în accidentul groaznic de pe E70, pe raza județului Timiș, erau suporteri ai echipei de fotbal PAOK Salonic, care mergeau la Lyon pentru meciul de joi din Europa League.

Microbuzul cu suporteri greci a intrat în coliziune cu un camion, rezultând moartea a șase suporteri și a șoferului microbuzului.

Din primele investigații de la fața locului rezultă că șoferul microbuzului a încercat să facă o depășire și a intrat frontal în camion.

În același timp, alte trei persoane au fost rănite și transportate la spital, două dintre acestea fiind în stare critică.

Accidentul s-a produs maeți, în jurul orei 13:00, pe E70, una dintre principalele artere rutiere din regiune.

Microbuzul, care venea din Grecia și se îndrepta spre Franța, având zece pasageri la bord, a încercat să depășească alt vehicul în apropierea localității Lugojelul, la intrarea pe centura ocolitoare a municipiului Lugoj.

În încercarea de a reveni pe banda sa de circulație, acesta s-a ciocnit cu o cisternă și a fost proiectat pe sensul opus, unde a intrat în coliziune cu un camion.

Momentul tragediei a fost surprins de o cameră de bord. În imagini se observă că microbuzul, care tocmai depășise un TIR, are timp să revină pe banda sa, acesta, inexplicabil, intră din nou pe contrasens direct în TIR-ul care venea din față.

Atenție, sunt imagini cu un puternic impact emoțional.

Titi Aur: „Sunt două variante. Dacă adormea, nu putea să facă depăşirea”

Titi Aur, expert în conducere defensivă, a explicat marţi după-amiaza, la Antena 3 CNN, care ar fi principalele cauze ale producerii tragediei de pe E70.

„Este total inexplicabil ce s-a întâmplat, pentru că, dacă ar fi mers în linie dreaptă şi s-ar fi dus către stânga, am fi putut spune că – oboseală, a adormit şi s-a dus către stânga, să zic necontrolat. Faptul că el a făcut depăşirea revenea după depăşire, avea loc să revină şi, totuşi, maşina lui, microbuzul s-a dus către stânga, lovind TIR-ul violent, din punctul meu de vedere pot fi două variante sau aceeaşi variantă cu două motive: cel de la volan a devenit inconştient, fie că i s-a făcut rău – mă refer la volan, la microbuz –, fie că, fiind cu foarte multă experienţă, făcând foarte multe drumuri de genul ăsta, i s-a părut o banalitate că a făcut depăşirea, a terminat depăşirea şi a avut o distragere – fie o discuţie din microbuz, fie telefonul mobil, în sensul că mâna stângă rămânând pe volan, bineînţeles, a tras uşor către stânga, dar el, inconştient. Inconştient, cum spun din punctul meu de vedere, fie că i s-a făcut rău, fie că a avut o distragere – de obicei, telefonul mobil, pentru că, altfel, nu are sens”, a declarat Titi Aur, expert în conducere defensivă, la Antena 3 CNN.