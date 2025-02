Premierul Ucrainei, după ce Zelenski a fost dat afară de la Casa Albă: Încetarea focului fără garanții dă Rusiei liber să ocupe Europa

Premierul Ucrainei, Denîs Șmîgal, a formulat un avertisment sumbru în legătură cu situația în care țara sa nu primește garanții de securitate, după o eventuală încetare a focului cu Rusia.

"Pacea fără garanții nu este posibilă", a scris vineri Șmîgal pe rețeaua X, după cearta între Trump și JD Vance, pe de o parte, și Volodimir Zelenski, de cealaltă parte.

"Președintele Zelenski are dreptate. O încetare a focului fără garanții este calea către ocupația rusă a întregului continent european", a adăugat premierul ucrainean.

