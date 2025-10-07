Premiul Nobel pentru fizică 2025 a fost obținut de un britanic, un francez și un american pentru cercetarea în tunelarea cuantică

Premiul Nobel pentru fizică 2025 a fost obținut de trei cercetători - un britanic, un francez și un american - pentru lucrările lor în domeniul mecanicii cuantice, a anunțat marți Academia Regală Suedeză de Științe din Stockholm.

John Clarke, fizician britanic cu sediul la Universitatea din California, Berkeley, Michel Devoret, fizician francez cu sediul la Universitatea Yale, și John Martinis, de la Universitatea din California, Santa Barbara, împart premiul de 11 milioane de coroane suedeze (aproximativ 871.400 de lire sterline), anunțat de Academia Regală Suedeză de Științe din Stockholm.

Experimente conduse de cei trei cercetători demonstrează că proprietățile bizare ale lumii cuantice se pot traduce în efecte măsurabile în viața de zi cu zi.

Cercetări pentru următoarea generație de tehnologie cuantică

Comitetul Nobel i-a lăudat pe laureați pentru că au demonstrat că „proprietățile bizare ale lumii cuantice pot fi concretizate într-un sistem suficient de mare pentru a fi ținut în mână”.

Acestea au inclus dezvoltarea unui sistem electric supraconductor care putea să se transforme dintr-o stare fizică în alta, echivalentul unei mingi care trece direct printr-un perete, în loc să ricoșeze înapoi.

Descoperirea a deschis calea pentru următoarea generație de tehnologie cuantică, inclusiv criptografia cuantică, computerele cuantice și senzorii cuantici.

Vorbind la o conferință de presă, profesorul Clarke, care aflase despre premiu doar printr-un apel telefonic, a declarat: „Ca să spun blând, a fost surpriza vieții mele.”

„Nu ne-am dat seama în niciun fel că aceasta ar putea fi baza unui Premiu Nobel”, a spus Clarke despre cercetările lor din anii 1980 de la Universitatea din California, Berkeley, potrivit CNN.

Ce este tunelarea cuantică

Mecanica cuantică, care descrie modul în care materia și energia se comportă la sau sub scara unui atom, permite unei particule să treacă direct printr-o barieră, într-un proces numit “tunelare cuantică”.

Dar atunci când este implicat un număr mai mare de particule, aceste efecte mecanice cuantice devin de obicei nesemnificative. Ceea ce este adevărat la nivel microscopic nu era considerat a fi adevărat la nivel macroscopic. De exemplu, în timp ce un singur atom putea trece printr-o barieră, o minge de tenis – formată dintr-o cantitate imensă de particule – nu poate.

Cu toate acestea, trioul de cercetători a efectuat experimente pentru a demonstra că tunelarea cuantică poate fi observată și la scară macroscopică.

