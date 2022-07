Președintele Joe Biden s-a vindecat de COVID

Dr. Kevin O'Connor a spus că Biden a făcut două teste de antigen, unul marți seara și altul miercuri dimineață și că ambele au fost negative. El nu are febră și nu a luat medicamente în ultimele 36 de ore, iar simptomele președintelui ”sunt aproape complet rezolvate”.

Biden va purta mască timp de 10 zile, atunci când este în preajma altor persoane.

Back to the Oval.



Thanks to Doc for the good care, and to all of you for your support. pic.twitter.com/Cfzn1zAKJF