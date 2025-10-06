Președintele Braziliei i-a cerut lui Donald Trump revizuirea sancţiunilor impuse ţării sale. Ce a invocat liderul sud-american. Foto: Getty Images

Preşedintele brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, a discutat luni prin videoconferinţă cu omologul său american, Donald Trump, într-un prim contact considerat "prietenos", în cadrul căruia liderul progresist din America Latină a solicitat o revizuire a sancţiunilor aplicate Braziliei de către SUA. Lula a subliniat excedentul pe care SUA îl menţin în schimburile comerciale cu Brazilia de cel puţin 15 ani şi "a descris contactul ca pe o oportunitate de restabilire a relaţiilor prietenoase de 201 ani dintre cele două mari democraţii ale Occidentului".

Pe un ton prietenos, cei doi lideri au discutat timp de 30 de minute şi au amintit de chimia bună pe care au avut-o la New York cu ocazia Adunării Generale a ONU", se arată într-un comunicat difuzat de preşedinţia braziliană.

Comunicatul menţionează că, în timpul conversaţiei, preşedintele Lula a propus o întâlnire faţă în faţă în cadrul summitului Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), care va avea loc pe 26 octombrie la Kuala Lumpur (Malaezia), conform Agerpres.

În cadrul conversaţiei, preşedintele brazilian a ridicat, de asemenea, posibilitatea unei călătorii în Statele Unite, şi l-a invitat pe omologul său american să participe la summitul ONU privind schimbările climatice (COP30) care va avea loc în noiembrie în oraşul Belem.

Potrivit preşedinţiei braziliene, Lula i-a "solicită" lui Trump "să retragă tarifele suplimentare de 40% aplicate produselor braziliene, precum şi măsurile restrictive împotriva autorităţilor braziliene".

Lula s-a referit la tarife şi la sancţiuni politice

Astfel, s-a referit la tarife şi la sancţiuni politice, precum revocarea vizelor pentru judecătorii Curţii Supreme şi alte autorităţi, pe care SUA le-au adoptat ca represalii pentru procesul în care fostul preşedinte Jair Bolsonaro, liderul extremei drepte, a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativa de lovitură de stat.

În cadrul întâlnirii virtuale, preşedintele Lula a fost însoţit de vicepreşedintele şi ministrul comerţului şi industriei, Geraldo Alckmin, precum şi de ministrul de externe, Mauro Vieira, şi cel al finanţelor, Fernando Haddad, printre alte autorităţi.

De partea braziliană, cei trei miniştri vor fi responsabili pentru asigurarea continuităţii dialogului dintre cei doi şefi stat de stat. De partea SUA, pentru această sarcină de coordonare a fost desemnat secretarul de stat, Marco Rubio, se arată în comunicat.

Conform sursei citate, în cadrul "prietenos" în care a avut loc conversaţia, Lula şi Trump au schimbat numerele de telefon pentru a stabili o cale directă de comunicare.