Trump recunoaște că a mers "prea departe" cu deportările în masă în SUA. Zeci de oameni au murit în centre ICE

Publicat la 08:58 20 Mar 2026

Donald Trump ar fi admis, în privat, că a mers prea departe cu deportările în masă. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump a recunoscut în conversații private cu cercul său de apropiați că unele dintre politicile sale de deportare în masă "au mers prea departe", scrie Agerpres, care citează The Wall Street Journal.

Ziarul american citează oficiali care s-au exprimat sub condiția anonimatului și care afirmă că Trump le-a cerut oficialilor săi să reducă accentul pus pe deportările în masă și să acorde prioritate expulzării imigranților cu cazier judiciar.

Modificarea de abordare vine pe fondul schimbărilor în conducerea Departamentului pentru Securitate Internă (DHS).

Acesta a fost condus de Kristi Noem.

Mandatul acesteia a fost marcat de critici vehemente în urma intensificării raidurilor și violențelor la care au recurs agenții federali în orașele americane.

Trump l-a desemnat ca înlocuitor al lui Noem pe senatorul Markwayne Mullin.

Uciderea a doi cetățeni americani de către agenții federali a stârnit proteste masive

Acesta a promis o acțiune coordonată cu autoritățile locale și s-a distanțat de unele dintre cele mai controversate practici ale predecesoarei sale.

Politica lui Trump, de a trimite mii de agenți de imigrare în orașe guvernate de democrați, a generat o criză amplă în ianuarie, când o operațiune masivă în Minneapolis s-a soldat cu moartea a doi civili, cetățeni americani, uciși de agenți federali.

Moartea lor a determinat proteste masive împotriva administrației republicane.

Din 14 februarie, finanțarea Departamentului pentru Securitate Internă a fost suspendată, după ce democrații din Senat au presat asupra unor reforme în materie de control la nivelul agenților federale.

Mexicul protestează după moartea unui alt cetățean al său, reținut de poliția imigrației în SUA

Mexicul a denunțat joi ca "inacceptabil" decesul unui alt cetățean al său, reținut de Serviciul de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE).

Autoritățile mexicane au cerut o anchetă amănunțită a morții acestui cetățean, notează AFP.

ICE se află în continuare în fruntea campaniei masive de arestare a imigranților fără acte inițiată de președintele american Donald Trump.

Ultimul deces, care a avut loc în Florida, vine după alte două din acest an, petrecute în centre ICE din Georgia și California.

Potrivit Ministerului mexican de Externe, persoana deținută de agenții american a murit în arest, în districtul Glades

Mexicul nu a publicat numele persoanei în cauză și nici data morții.

"Guvernul mexican reafirmă că aceste decese sunt inacceptabile și solicită încă o dată o anchetă rapidă și amănunțită din partea autorităților de imigrare" din SUA, a scris transmis ministerul într-un comunicat.

În 2025, cel puțin 30 de persoane au murit în centrele de detenție pentru migranți din Statele Unite, număr nemaiîntâlnit din 2004, anul de după crearea ICE.