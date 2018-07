Preşedintele Comisiei Europene a fost întrebat de un jurnalist dacă a fost beat la summitul NATO. Cum a răspuns

Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a minimalizat miercuri imaginile de la summitul NATO în care el pare că are dificultăţi în a-şi menţine echilibrul, afirmând că a fost vorba despre un „cârcel” şi a cerut să fie tratat cu respect, relatează agenţiile Reuters şi EFE.



Juncker a reacţionat astfel după ce un jurnalist l-a întrebat dacă era în stare de ebrietate. „Este minunat să văd cât de mulţi se pricep la problemele mele medicale. Am citit ce a spus lumea. Da, am avut un cârcel la picior. Eram la reuniunea NATO, dar erau acolo lucruri mult mai importante decât starea mea de sănătate”, a spus în faţa presei preşedintele Comisiei Europene.

În imaginile surprinse după fotografia de grup se vede cum el este ajutat de lideri participanţi la summit să coboare scările şi apoi să-şi păstreze echilibrul.