Președintele SUA, Donald Trump, a ieșit din spital și s-a întors la Casa Albă. Ce le-a transmis susținătorilor și adversarilor

Trump a ieșit pe ușa clinicii purtând mască și a făcut cu mâna ziariștilor prezenți, apoi a s-a îndreptat spre automobilul cu care urma să fie transportat către Marine One - elicopterul prezidențial.

Înainte de a se urca în mașină, președintele a ridicat degetul mare în sus, gest cu semnificația "totul este în regulă".

"Vom reveni în curând pe drumurile de campanie (pentru alegerile prezidențiale, n.r.). Știrile false propagă doar sondaje false", a scris președintele pe Twitter, cu referire implicită la informațiile care arată că Joe Biden, contracandidatul democrat, s-ar afla în fața sa în intențiile de vot.

Will be back on the Campaign Trail soon!!! The Fake News only shows the Fake Polls.