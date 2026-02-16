Președinția turcă a șters un mesaj despre starea de sănătate a liderului EAU. Erdogan își amână vizita la Abu Dhabi

În mesaj, Ankara preciza că Erdogan va „vizita Emiratele Arabe Unite la o dată ulterioară care va fi stabilită la momentul oportun” / Foto: Getty Images

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a amânat o vizită prevăzută luni la Abu Dhabi, pe motivul că omologul său din Emiratele Arabe Unite (EAU), Mohammed bin Zayed Al Nahyan, are o „problemă de sănătate”, conform unui mesaj postat duminică pe X de către echipele sale și șters rapid, notează AFP, potrivit Agerpres.

„Președintele nostru, Recep Tayyip Erdogan, a discutat telefonic cu președintele Emiratelor Arabe Unite (...) În timpul apelului, președintele Erdogan și-a exprimat regretul cu privire la problema de sănătate cu care se confruntă (președintele) Al Nahyan și i-a urat însănătoșire grabnică”, a scris duminică seara pe X direcția de comunicare a președinției turce într-un mesaj din care AFP a păstrat o captură de ecran.

În acest mesaj de trei paragrafe, preluat imediat de presa de stat turcă, președinția de la Ankara preciza că Erdogan va „vizita Emiratele Arabe Unite la o dată ulterioară care va fi stabilită la momentul oportun”.

Mesajul a fost ulterior șters de pe conturile de X ale președinției turce, iar postul oficial de radio TRT a eliminat din articolul său despre amânarea vizitei lui Erdogan la Abu Dhabi mențiunea presupusei „probleme de sănătate” a președintelui EAU.

Președinția turcă a postat duminică seara pe X un nou mesaj afirmând că „cei doi lideri au indicat că întâlnirea lor a fost amânată pentru o dată ulterioară”, fără a oferi vreun motiv.

La rândul său, agenția oficială de presă a Emiratelor, WAM, a raportat într-o știre în limba arabă conversația telefonică dintre cei doi lideri, fără a menționa amânarea vizitei șefului statului turc.

Contactate duminică seara de AFP, nici președinția turcă, nici autoritățile de la Abu Dhabi, care nu au menționat nicio posibilă problemă de sănătate întâmpinată de liderul lor în vârstă de 64 de ani, nu au răspuns deocamdată.

Biroul președintelui Mohammed bin Zayed Al Nahyan, cunoscut sub numele de MBZ, a publicat sâmbătă seara fotografii realizate mai devreme în acea zi, care îl arată zâmbind și aparent în stare bună de sănătate alături de emirul Qatarului, șeicul Tamim bin Hamad Al Thani.