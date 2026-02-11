Erdogan l-a pus ministru al Justiției pe procurorul care l-a arestat pe edilul Istanbulului și anchetează opoziția politică din Turcia

Preşedintele turc Recep Erdogan l-a numit pe procurorul-şef al Istanbulului, Akin Gurlek, în funcţia de ministru al justiţiei, a anunţat Monitorul Oficial miercuri dimineaţă. Gurlek este cel care a emis în martie 2025 un mandat de arestare împotriva primarului Istanbului, Ekrem Imamoglu, care era văzut ca singurul politician capabil să-l învingă pe Erdogan la urne.

Potrivit deciziilor publicate în Monitorul Oficial, atât procurorul-şef, cât şi ministrul demisionar, Yilmaz Tunc, şi-au prezentat demisia.



În acelaşi timp, a adăugat sursa, portofoliul Ministerului de Interne, deţinut anterior de Ali Yerlikaya, îi va fi încredinţat lui Mustafa Ciftci, guvernatorul provinciei Erzurum, în estul Turciei.



În calitate de procuror-şef al Istanbulului, Akin Gurlek a emis un mandat de arestare împotriva primarului Istanbului, Ekrem Imamoglu, în martie 2025. Această mişcare, percepută pe scară largă ca fiind motivată politic, a declanşat cele mai mari proteste stradale cu care ţara s-a confruntat în peste un deceniu.



Arestarea lui Imamoglu a avut loc cu doar câteva zile înainte de a fi nominalizat drept candidatul principalului partid de opoziţie, CHP, la alegerile prezidenţiale din 2028. Este văzut ca fiind singurul politician capabil să-l învingă pe Erdogan la urne.



Fost ministru adjunct al justiţiei, Akin Gurlek, a fost acuzat de opoziţie că vizează rivalii preşedintelui turc. De la numirea sa în funcţia de procuror-şef al Istanbulului în octombrie 2024, peste 15 primari membri ai CHP au fost arestaţi, majoritatea sub acuzaţii de corupţie pe care le neagă. De asemenea, el a ordonat deschiderea de anchete asupra a sute de membri ai CHP.



Ekrem Imamoglu, 54 de ani, se confruntă în prezent cu numeroase proceduri judiciare, în special pentru că a pus sub semnul întrebării integritatea lui Gurlek.



O anchetă îl vizează şi pe liderul CHP, Ozgur Ozel, pentru acuzaţiile că l-ar fi ameninţat pe Gurlek.