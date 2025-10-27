Prețul aurului scade după progresele discuțiilor comerciale dintre China și SUA

În pofida scăderilor din ultima săptămână, cotaţia aurului este cu 54% peste nivelul la care era la începutul anului. Foto: Getty Images

Tendinţa de scădere a preţului aurului a continuat şi luni în contextul în care progresele înregistrate în discuţiile comerciale dintre SUA şi China au redus cererea investitorilor pentru active de refugiu, transmite Bloomberg, confrom Agerpres.

Cotaţia aurului a scăzut luni cu 2,01%, până la 4.025 dolari uncia. SUA şi China au semnalat că se apropie de încheierea unui important acord comercial, în contextul în care preşedintele SUA, Donald Trump, efectuează un turneu diplomatic prin Asia. Un acord comercial între primele două economii ale lumii ar duce la diminuarea tensiunilor geopolitice care au stat în spatele scumpirii aurului.

După un şir de creşteri succesive, care au dus uncia de aur la un maxim istoric de peste 4.380 dolari lunea trecută, în ultima săptămână preţurile au început să dea înapoi. "Începem să revenim acum la o piaţă dominată mai mult de datele fundamentale" , a declarat Kyle Rodda, analist financiar la Capital.com. "A existat o uşoară reacţie emoţională datorită faptului că evoluţia discuţiilor comerciale dintre SUA şi China a fost mult mai bună decât se anticipa", a adăugat Kyle Rodda.

Săptămâna aceasta se anunţă a fi una aglomerată în ceea ce priveşte anunţuri din partea băncilor centrale, în condiţiile în care Rezerva Federală americană, Banca Centrală Europeană şi Banca Japoniei au programate reuniuni de politică monetară. Analiştii se aşteaptă ca Fed să reducă dobânda de bază cu 25 de puncte de bază în timp ce BCE şi Banca Japoniei sunt așteptate să menţină dobânzile nemodificate.

În paralel, aproape 1.000 de traderi de aur, brokeri şi reprezentanţi ai companiilor care se ocupă cu rafinarea aurului participă la o conferinţă organizată de London Bullion Market Association la Kyoto (Japonia). Prezenţa la această conferinţă, care a început duminică, este la un nivel record, iar unul dintre subiectele discutate ar urma să fie intensificarea concurenţei în rândul traderilor de aur pentru atragerea de noi talente.

Cererea de aur din partea băncilor centrale nu mai este atât de puternică precum era odată, iar o corecţie mai amplă de preţuri ar putea fi salutată de dealerii profesionişti, a spus John Reade, analist la Consiliul Mondial al Aurului, cu ocazia conferinţei de la Tokyo. Acesta a dezvăluit că la conferinţă s-a sugerat că un preţ de 3.500 de dolari pentru uncia de aur "ar fi unul sănătos pentru piaţa aurului, pentru că, chiar şi aşa, ar fi un preţ ridicol de mare".

