NBC News: Netanyahu ar intenţiona să-l informeze pe Trump despre posibile noi atacuri asupra Iranului

Donald Trump și Benjamin Netanyahu ar urma să se întâlnească spre finalul acestei luni, în Florida. Foto: Getty Images

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, urmează să îl informeze pe președintele american Donald Trump că este posibil să bombardeze din nou Iranul, relatează sâmbătă NBC News, care citează patru foști oficiali americani și o persoană care are cunoștințe directe despre aceste planuri. Oficialii israelieni cred că Iranul se pregătește să reconstruiască facilităţile de îmbogăţire a uraniului pe care SUA le-au bombardat în iunie, iar în acest caz ar reprezenta o amenințare imediată care ar putea necesita acțiuni rapide din partea Israelului.

Instalaţiile iraniene de îmbogăţire a uraniului au fost avariate de bombardamentele din vară, dar nu este clar în ce măsură acestea au afectat şi stocul de uraniu îmbogăţit şi nici unde ar fi acesta ascuns în prezent, relatează Agerpres.

Oficialii israelieni consideră, de asemenea, că eforturile Iranului de a reconstrui facilitățile unde sunt produse rachetele balistice și de a-și repara sistemele de apărare antiaeriană grav avariate reprezintă preocupări imediate.

„Nu există nicio îndoială, după ultimul conflict, că Israelul are superioritate aeriană și că putem provoca mai multe daune Iranului, decât Iranul poate aduce Israelului. Dar amenințarea rachetelor balistice este foarte reală și nu am reușit să o prevenim data trecută”, a declarat un oficial pentru NBC News.

Donald Trump și Benjamin Netanyahu ar urma să se întâlnească spre finalul acestei luni, în Florida, la reședința președintelui american din resortul Mar a Lago.

La acea întâlnire, au spus sursele, Netanyahu este așteptat să îi prezinte lui Trump argumentul că extinderea programului de rachete balistice al Iranului reprezintă o amenințare care ar putea necesita acțiuni rapide.

Sursele NBC News au precizat că premierul Israelului intenționează să spună că acțiunile Iranului pun în pericol nu doar Israelul, ci întreaga regiune și contravin intereselor SUA.

Liderul israelian este așteptat să îi prezinte lui Trump opțiuni prin care SUA să se alăture sau să ofere sprijin în eventuale noi operațiuni militare, au declarat sursele.

Întrebat joi despre o întâlnire cu Netanyahu pe 29 decembrie, Trump le-a spus reporterilor: „Nu am stabilit-o formal, dar ar dori să mă vadă.” Oficiali israelieni au anunțat existența unei întâlniri pe 29 decembrie. Guvernul israelian nu a răspuns solicitării NBC News pentru un punct de vedere.

„Agenția Internațională pentru Energie Atomică și guvernul iranian au confirmat evaluarea guvernului Statelor Unite potrivit căreia Operațiunea Midnight Hammer a distrus complet capacitățile nucleare ale Iranului.

Așa cum a spus președintele Trump, dacă Iranul ar urmări obținerea unei arme nucleare, acel sit ar fi atacat și ar fi șters de pe fața pământului înainte ca ei să se apropie măcar de acest obiectiv”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, într-un comunicat.

Planurile Israelului de a-l informa pe Trump, dar și de a-i oferi președintelui american opțiunea de a se alătura unor posibile lovituri militare suplimentare în Iran, vin în contextul în care președintele ia în considerare atacuri militare în Venezuela, ceea ce ar deschide un nou front de război pentru SUA, și în timp ce el promovează campania de bombardamente a administrației sale împotriva programului nuclear iranian și succesul negocierii unei încetări a focului între Israel și Hamas.

Într-un discurs adresat națiunii miercuri, Trump le-a spus americanilor că a „distrus amenințarea nucleară iraniană și a pus capăt războiului din Gaza, aducând, pentru prima dată în 3.000 de ani, pace în Orientul Mijlociu”.

Îngrijorările Israelului legate de Iran apar în contextul în care Teheranul și-a exprimat interesul de a relua discuțiile diplomatice cu SUA, menite să limiteze programul său nuclear, lucru care ar putea complica demersurile Israelului de a-l aborda pe Trump în legătură cu noi lovituri.

Finanțarea de către Iran a aliaților săi proxy din regiune se află, de asemenea, printre principalele preocupări ale israelienilor, potrivit unei persoane cu cunoștințe directe despre planurile Israelului.

„Programul de arme nucleare este foarte îngrijorător. Există o încercare de reconstituire. Nu este însă o amenințare imediată”, a spus această persoană.

Loviturile efectuate de SUA în iunie împotriva Iranului, cunoscute sub numele de Operațiunea Midnight Hammer, au implicat peste 100 de aeronave, un submarin și șapte bombardiere B-2. Trump a spus că acestea au „distrus complet” siturile de îmbogățire nucleară ale Iranului, deși unele evaluări timpurii au indicat că pagubele ar putea să nu fi fost atât de ample precum a afirmat președintele.