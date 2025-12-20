Doi prieteni s-au apucat să sape în pământ și au făcut o descoperire care le va schimba viața: „E pur și simplu noroc”

2 minute de citit Publicat la 16:00 20 Dec 2025 Modificat la 16:09 20 Dec 2025

Doi prieteni s-au apucat să sape în pământ și au făcut o descoperire care le va schimba viața. Foto: Getty Images

Într-o dimineață rece de iarnă, în Panna, o regiune cunoscută pentru exploatările de diamante din centrul Indiei, doi prieteni din copilărie au făcut o descoperire care cel mai probabil le va schimba viața.

Satish Khatik și Sajid Mohammed au dat peste o piatră mare și strălucitoare pe un teren pe care îl închiriaseră cu doar câteva săptămâni înainte. Când au dus piatra la evaluatorul oficial de diamante al orașului, au aflat că găsiseră un diamant de 15,34 carate, de calitate gemologică, una dintre cele mai valoroase varietăți de diamant natural.

„Prețul estimat de piață al pietrei este de aproximativ cinci-șase milioane de rupii (55.000–66.000 de dolari) și va fi scos la licitație în curând”, a declarat pentru BBC Hindi Anupam Singh, evaluatorul de diamante.

Guvernul organizează licitații trimestriale, la care participă cumpărători din toată India, dar și din străinătate.

„Prețurile estimate depind de cursul dolarului și de reperele stabilite de Rapaport Report”, a explicat Singh. Rapaport este considerată una dintre cele mai importante autorități independente în analiza pieței diamantelor și bijuteriilor.

Pe ce vor să dea banii

Pentru Khatik și Mohammed, vestea a fost copleșitoare. „Acum ne putem mărita surorile”, au spus ei.

Satish Khatik, în vârstă de 24 de ani, deține o carmangerie mică, iar Sajid Mohammed, 23 de ani, vinde fructe. Ambii provin din familii sărace și sunt cei mai mici dintre frați. De generații întregi, familiile lor și-au încercat norocul în căutarea diamantelor, o practică răspândită printre locuitorii districtului.

Panna, situat în statul Madhya Pradesh, este unul dintre cele mai slab dezvoltate districte din India. Localnicii se confruntă cu sărăcia, lipsa apei și șomajul.

În același timp, zona adăpostește cele mai mari rezerve de diamante din India și rămâne o destinație importantă pentru căutătorii de pietre prețioase.

Rezervele de diamante ale Indiei sunt relativ mici comparativ cu marile state producătoare din lume, dar au o importanță istorică.

Majoritatea minelor sunt administrate de guvernul federal, însă autoritățile locale închiriază anual parcele mici locuitorilor, la costuri simbolice. Cu puține alternative de angajare, mulți speră că o descoperire norocoasă le va schimba destinul, deși, de cele mai multe ori, pleacă cu mâna goală.

„Zeii i-au răsplătit”

Sajid Mohammed spune că tatăl și bunicul său au săpat pe astfel de terenuri timp de zeci de ani, fără să găsească nimic altceva decât „praf și fragmente de cuarț”.

Tatăl său, Nafees, spune acum că „zeii i-au răsplătit, în sfârșit, munca și răbdarea”.

Cei doi prieteni au închiriat terenul din disperare, spune Mohammed, pentru că veniturile lor modeste nu mai făceau față costurilor tot mai mari ale vieții, cu atât mai puțin cheltuielilor pentru o nuntă.

Căutarea diamantelor nu este deloc ușoară. După programul de lucru, seara sau în puținul timp liber pe care îl aveau, cei doi cerneau grămezi de pământ.

La fel ca majoritatea localnicilor, lucrau manual: săpau gropi, scoteau pământul și pietrele, le spălau prin site, apoi sortau cu grijă mii de pietricele după ce se uscau.

Ravi Patel, responsabilul districtual pentru minerit din Panna, spune că cei doi au avut un noroc extraordinar.

„Au închiriat terenul pe 19 noiembrie. E pur și simplu norocul lor că au găsit un diamant de calitate gemologică în doar câteva săptămâni”, a declarat el.

Deși nu au primit încă banii, Khatik și Mohammed sunt plini de speranță.

„Nu ne gândim să cumpărăm teren, să ne extindem afacerile sau să ne mutăm într-un oraș mai mare. Nu încă. Deocamdată, ne concentrăm pe un singur lucru: să ne putem mărita surorile”, au spus ei.