Cod galben de ceață în Suceava: vizibilitatea este foarte redusă, 5 curse de pe Aeroportul „Ștefan cel Mare” au fost afectate

Pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava, în intervalul 19–20 decembrie, au reușit să aterizeze trei aeronave. Foto: colaj capturi video Consiliul Județean Suceava

Condițiile meteo severe din ultimele 24 de ore au afectat traficul aerian din Iași, Bacău și Suceava, unde au fost impuse limitări temporare pe aeroporturi din cauza vizibilității reduse. Cele mai afectate au fost cursele care ar fi trebuit să aterizeze pe Aeroportul „Ștefan cel Mare” din Suceava. Un zbor a fost anulat și alte patru au fost redirecționate spre alte aeroporturi. Meteorologii au emis și un cod galben de ceață, în Suceava, valabil până la ora 20:00.

Mai multe curse aeriene au fost rerutate sau anulate, din motive de siguranță, a anunțat Consiliul Județean Suceava, într-un comunicat de presă.

Pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava, în intervalul 19–20 decembrie, au reușit să aterizeze trei aeronave, în timp ce alte zboruri au fost redirecționate către alte aeroporturi din țară:

Wizz Air Londra - Suceava a aterizat la Timișoara (pasagerii sunt transportați cu autocarul la Suceava);

Wizz Air Malpensa - Suceava, rerutată la Cluj;

Wizz Air Memmingen - Suceava, rerutată la Sibiu;

Wizz Air Charleroi - Suceava, rerutată la Cluj;

Wizz Air Suceava - Londra, cursă anulată, pasagerii fiind reprogramați;

Reprezentanții CJ Suceava precizează că toate operațiunile aeriene desfășurate în această perioadă au respectat strict normele de siguranță în vigoare. După finalizarea procedurii de publicare în AIP, Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava va putea opera inclusiv în condiții de vizibilitate foarte redusă, fără limitările actuale.

Consiliul Județean Suceava a finalizat cu aproximativ o lună mai devreme, așa cum a anunțat, investiția în sistemul ILS CAT III de la Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava.

Sistemul este instalat, calibrat și validat din punct de vedere tehnic, urmând să devină operațional după publicarea în AIP. E o etapă standard și obligatorie prevăzută de reglementările internaționale, cu un termen estimat de aproximativ 56 de zile, se arată în comunicatul citat.

Cod galben de ceață

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de ceață, valabil în 17 localități din județul suceava, între orel 17:35 - 20:00.

Meteorologii anunță că în acest interval ceața va determina vizibilitate redusă, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.

Localitățile afectate: Breaza, Câmpulung Moldovenesc, Cârlibaba, Ciocănești, Coșna, Dorna Candrenilor, Dorna-Arini, Fundu Moldovei, Iacobeni, Moldova-Sulița, Panaci, Poiana Stampei, Pojorâta, Sadova, Șaru Dornei, Vatra Dornei, Vatra Moldoviței.

Polițiștii rutieri le recomandă șoferilor:

să-şi asigure o bună vizibilitate prin curăţarea geamurilor şi a farurilor;

să reducă viteza;

să păstreze în mers o distanţă mai mare între autovehicule;

să nu se angajeze în depăşiri riscante;

să nu oprească pe carosabil, pe benzile de rulare sau pe cea de urgenţă de pe autostrăzi;