O descoperire arheologică schimbă ce știam despre primul foc aprins de oameni: „Aurul prostului” a fost găsit într-un loc neașteptat

Bucata de pirită descoperită. Sursa foto: Pathways to Ancient Britain Project/ Jordan Mansfield

Arheologii din Marea Britanie au descoperit dovezi noi care sugerează că abilitatea oamenilor de a stăpâni focul este cu aproximativ 350.000 de ani mai veche decât se credea anterior, potrivit Euronews.

Rămâne o întrebare veche: când am învățat pentru prima dată să aprindem focul? Arheologii din Marea Britanie cred că s-au apropiat mult de răspuns după ce au descoperit dovezi că oamenii timpurii aprindeau intenționat focuri în estul Angliei, cu aproximativ 400.000 de ani în urmă.

Descoperirea făcută la un sit din Epoca de Piatră din Barnham, Suffolk, reprezintă o schimbare majoră în înțelegerea modului în care oamenii timpurii foloseau focul. Rezultatele, publicate în revista Nature, împing înapoi cea mai veche dată cunoscută cu aproximativ 350.000 de ani. Până acum, cele mai vechi dovezi ale aprinderii intenționate a focului proveneau de la un sit neanderthalian din nordul Franței, datând de acum aproximativ 50.000 de ani.

„Aceasta este cea mai emoționantă descoperire a carierei mele de 40 de ani,” a declarat Nick Ashton, curator al colecțiilor paleolitice de la Muzeul Britanic.

Cum controlau strămoșii noștri flăcările?

O echipă condusă de Muzeul Britanic a găsit topoare de mână din silex afectate de căldură, o porțiune de pământ ars și mici nuggeturi de pirită de fier la situl excavat — toate indicând folosirea repetată a unui foc de tabără sau a unui șemineu.

Pirita de fier, sau „aurul prostului”, produce scântei când este lovită cu silex. Două bucăți au fost descoperite la Barnham, iar arheologii spun că raritatea acestui mineral în geologia locală sugerează puternic că a fost adus acolo de oameni care știau cum să-l folosească pentru a aprinde chibriturile.

De ce contează această descoperire?

Oamenii de știință spun că abilitatea de a produce foc oriunde și oricând a reprezentat un punct de cotitură în evoluția umană. Focul a ajutat oamenii timpurii să supraviețuiască în climat rece și să se apere de prădători, dar le-a permis și să gătească alimente — eliberând energie și nutrienți vitali.

Gătitul descompune toxinele din rădăcini și ucide agenții patogeni din carne, îmbunătățind digestia și oferind mai multe calorii pentru creiere mai mari. Focul a transformat și viața socială. Focurile de tabără au fost locuri în care oamenii își întăreau relațiile, împărtășeau povești și dezvoltau limbajul.

Cine erau acești oameni?

Chris Stringer, specialist în evoluția umană la Muzeul de Istorie Naturală, spune că fosilele din Marea Britanie și Spania sugerează că locuitorii de la Barnham erau neanderthalieni timpurii, ale căror trăsături craniene și ADN indică o sofisticare cognitivă și tehnologică în creștere.

Ei trăiau aproximativ în aceeași perioadă în care propria noastră specie, Homo sapiens, începea să apară în Africa de Est.