Prietenia cu Xi nu-l ajută prea mult pe Putin. China a redus cu 36% achiziția de petrol rusesc și cumpără masiv de la arabi

1 minut de citit Publicat la 10:49 13 Noi 2025 Modificat la 10:52 13 Noi 2025

China cumpără cantităţi uriaşe de petrol din Arabia Saudită. FOTO: Getty Images

Beijingul a redus semnificativ achizițiile de petrol rusesc, înlocuindu-l cu țiței din Arabia Saudită. China a importat, în luna noiembrie, 926.000 de barili pe zi din Rusia, cu 36% mai puțin decât în ​​octombrie, când livrările erau de 1,45 milioane de barili pe zi. În schimb, importurile din Arabia Saudită s-au triplat, conform The Moscow Times.

Rafinăriile din China și-au crescut importurile din Arabia Saudită cu aproape aceeași cantitate - în jur de 500.000 de barili pe zi - la 1,78 milioane de barili pe zi, comparativ cu 1,2 milioane în luna precedentă. Drept urmare, Rusia își va pierde primul loc printre cei mai mari furnizori de petrol ai Chinei.

India face afaceri cu Rusia, dar pentru cât timp?

Dar India a primit mai mult petrol rusesc în noiembrie decât în ​​octombrie, 2,26 milioane de barili pe zi, comparativ cu 1,7 milioane. Fluxurile de petrol rusesc către piața indiană s-ar putea prăbuși, totuși, încă din decembrie: cinci dintre cele mai mari rafinării ale țării - Reliance Industries, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals și HPCL-Mittal Energy - au refuzat livrările pentru luna viitoare.

Potrivit Bloomberg, doar compania de stat Indian Oil și compania deținută de Rosneft, Nayara Energy, achiziționează în prezent petrol rusesc. Mai mult, prima a achiziționat țiței de la companii care nu sunt supuse sancțiunilor, în timp ce a doua continuă să utilizeze doar barile de origine rusească.

Rafinăriile indiene intenționează să înlocuiască petrolul rusesc cu livrări din Arabia Saudită și Irak, care și-au retrogradat notele pentru clienții asiatici, au declarat pentru Reuters surse din rafinăria indiană. Potrivit unei surse, furnizorii din Orientul Mijlociu au rezerve ample de petrol și au îndeplinit toate solicitările de livrări suplimentare.