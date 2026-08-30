Prima fabrică de roboți umanoizi din Europa s-a deschis în Serbia. A fost construită cu ajutorul Chinei

Președintele sârb Aleksandar Vučić, prezent la ceremonia de inaugurare, a numit proiectul un pas important către viitorul țării. sursa foto: Hepta

Prima fabrică de roboți din Serbia și-a început oficial producția sâmbătă, ora locală, în orașul Sabac, aflat în vestul țării. Proiectul comun marchează o orientare a cooperării către producția de vârf și consolidează rolul Serbiei în domeniul roboticii la nivel european. Realizată prin expertiza comună a Chinei și Serbiei, aceasta este și prima bază europeană de producție în serie a roboților umanoizi. Președintele sârb Aleksandar Vučić, prezent la ceremonia de inaugurare, a numit proiectul un pas important către viitorul țării, a declarat duminică pentru Global Times furnizorul chinez din industria auto Minth Group.

Primul robot umanoid fabricat aici a ieșit de pe linia de producție chiar în ziua în care fabrica a intrat în funcțiune.

Președintele sârb Aleksandar Vučić a interacționat cu robotul, care a demonstrat și o serie de funcții, printre care caligrafie chineză, împăturitul hainelor, jocul de șah și dansul, potrivit Minth Group.

Vučić a afirmat că producția de roboți umanoizi deschide pentru Serbia un nou domeniu de dezvoltare tehnologică.

Țara speră să integreze fabricarea roboților cu industrii precum inteligența artificială (IA), supercalculul și centrele de date, stimulând totodată dezvoltarea talentelor locale și ocuparea forței de muncă și consolidând poziția Serbiei în industria robotică europeană.

Vučić a spus că inaugurarea de la Sabac are o mare importanță pentru Serbia, adăugând că țara devine un lider în producția în serie a roboților umanoizi din Europa.

Vučić a precizat că fabrica ar urma să asambleze și să producă, în viitor, peste 5.000 de roboți umanoizi anual, roboți care ar putea fi folosiți în sănătate, agricultură, industrie și apărare, potrivit agenției de presă Xinhua.

Minth Group a declarat că prima etapă a fabricii de roboți a presupus o investiție de 20 de milioane de euro și se întinde pe aproximativ 3.000 de metri pătrați. Facilitatea se concentrează pe asamblarea roboților umanoizi și a câinilor-robot, precum și pe calibrarea sistemelor de mișcare și de vedere și pe efectuarea de teste de performanță.

Fabrica demonstrează capacități precum manipularea flexibilă de înaltă precizie, adaptarea inteligentă la mediu, coordonarea între mai mulți roboți și automatizarea industrială. Sunt expuși și roboți de servicii concepuți pentru Expo Specializată 2027 de la Belgrad.

Conform planului, proiectul va include ulterior un parc industrial de robotică în Serbia, cu o investiție totală estimată la aproximativ 200 de milioane de euro. Odată finalizat complet, capacitatea anuală de producție pentru roboți umanoizi și câini-robot este estimată să ajungă la 20.000 de unități, vizând piețele din Europa și din afara ei.

Compania a declarat pentru Global Times că roboții cu inteligență întrupată produși în serie sunt echipați cu sisteme de percepție multimodală, cu tehnologii tactile și de detecție integrate în vârful degetelor, pentru un control precis al forței și o prindere flexibilă. Alimentați de algoritmi de învățare profundă bazați pe IA, aceștia se pot adapta autonom la medii complexe și își pot îmbunătăți continuu capacitățile.

Roboții sunt introduși treptat în medii industriale pentru încărcare și descărcare, manipularea materialelor și inspecție, înlocuind lucrătorii în sarcini periculoase și repetitive și îmbunătățind totodată eficiența și siguranța producției. În viitor, se preconizează că vor pătrunde și în aplicații casnice și de îngrijire a vârstnicilor, oferind companie și asistență inteligentă, pe măsură ce colaborarea om-robot devine mai firească și mai integrată în viața de zi cu zi, potrivit companiei.

Cooperarea Minth Group cu Serbia nu este o evoluție recentă, ci parte a unei relații construite de-a lungul anilor. Compania a intrat pentru prima dată pe piața sârbă în 2018 și are o prezență de opt ani în țară, unde a înființat 10 fabrici.

La sfârșitul lunii mai, în timpul vizitei lui Vučić în provincia Zhejiang, din estul Chinei, Serbia și Minth Group au semnat două noi acorduri de investiții. Proiectul de la Loznica presupune o investiție de 135 de milioane de euro și ar urma să creeze 600 de locuri de muncă, în timp ce proiectul de la Sabac va implica investiții de 91 de milioane de euro și va crea 220 de locuri de muncă.

Chen Jing, vicepreședinte al Institutului de Cercetare în Tehnologie și Strategie, a declarat pentru Global Times că fabrica ar putea ridica semnificativ poziția Serbiei în lanțul industrial de înaltă tehnologie al Europei. Cunoscută în mod tradițional mai degrabă pentru fabricarea de piese auto, Serbia se îndreaptă acum spre avangarda producției în serie a roboților umanoizi, putând deveni o punte între capacitățile tehnologice chineze și cererea pieței europene.

Pentru Europa, a spus el, proiectul ar putea contribui la acoperirea unui gol în ceea ce privește capacitatea de producție în serie la nivel local și ar putea accelera trecerea roboților umanoizi din laboratoare către aplicații industriale.

Chen a afirmat că mediile industriale se vor număra, probabil, printre primele domenii în care roboții vor fi utilizați pe scară largă în Serbia și în Europa. Având în vedere baza deja existentă a Minth Group în lanțul de aprovizionare auto, roboții umanoizi ar putea fi folosiți în asamblare, inspecție și manipularea materialelor, în timp ce câinii-robot ar putea fi utilizați în logistică și inspecție industrială.

Ma Jihua, un observator veteran al industriei telecom, a declarat pentru Global Times că proiectul reflectă o ridicare a cooperării China-Serbia de la infrastructura tradițională către producția avansată. Crearea unei baze de producție de roboți umanoizi ar putea impulsiona industrii conexe, de la IA și centre de date până la servicii industriale, generând totodată o nouă cerere de ingineri și muncitori calificați la nivel local.

Ma a spus că Serbia a fost o alegere firească pentru acest proiect, întrucât producătorii chinezi și-au construit deja o prezență industrială și de lanț de aprovizionare relativ matură în țară. Situată în Balcani și conectând Europa Centrală și de Est cu Europa de Vest, Serbia oferă avantaje logistice companiilor care doresc să deservească piața europeană mai largă. Fabricile deja existente ale Minth Group în Serbia înseamnă, a spus el, că uzina de roboți nu va funcționa ca un proiect izolat, ci se va putea sprijini pe un ecosistem de producție consolidat.

Pe termen mai lung, a spus Ma, impactul mai durabil ar putea consta în dezvoltarea talentelor și modernizarea industrială. Aducerea producției avansate de roboți în Serbia îi va pune pe inginerii și muncitorii locali în contact cu tehnologii și sisteme de producție noi, ajutând țara să își construiască o bază mai solidă de talente în robotică. Combinată cu capacitatea sa de producție deja existentă, aceasta ar putea oferi Serbiei o fundație mai sigură pentru a participa la industria emergentă a roboticii umanoide din Europa.

Serbia are un istoric de cercetare pionierat în robotică, incluzând lucrări asupra mâinilor bionice și a exoscheletelor bipede. Inaugurarea noii baze de producție marchează un nou pas în participarea țării la industria globală a roboticii umanoide.

Minth Group a declarat că Serbia va servi drept centru strategic pentru operațiunile sale europene, în timp ce compania sprijină pregătirile pentru Expo 2027 de la Belgrad și se extinde pe piețele europene și globale ale roboticii. Compania intenționează, de asemenea, să își consolideze capacitățile de producție la scară largă și de fabricație la nivel local.