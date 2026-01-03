Prima reacție a României la intervenția americană în Venezuela: "Românii știu cum arată un stat capturat de un dictator"

1 minut de citit Publicat la 20:37 03 Ian 2026 Modificat la 20:37 03 Ian 2026

Andrei Muraru: "Venezuela merită același lucru pe care ni l-am dorit și noi: sfârșitul dictaturii". Foto: Getty Images

Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a reacționat în urma capturării lui Nicolas Maduro, precizând că susține intervenția americană în Venezuela. El a descris operațiunea SUA drept “un sprijin legitim pentru cetățenii care cer alegeri reale”:

“Când un regim își ține poporul ostatic prin frică, foame și represiune, nu mai vorbim despre „politică”, ci despre dreptul oamenilor la libertate. De aceea, susțin intervenția Statelor Unite în Venezuela: un sprijin legitim pentru cetățenii care cer alegeri reale, drepturi și demnitate, împotriva unui regim tiranic”.

Andrei Muraru a făcut o paralelă a regimului Nicolas Maduro cu regimul comunist din România a lui Nicolae Ceaușescu:

“Românii știu prea bine cum arată un stat capturat de un dictator. Regimul Ceaușescu a fost ilegitim nu doar prin alegeri falsificate, ci prin violență, cenzură și umilirea sistematică a oamenilor. Venezuela merită același lucru pe care ni l-am dorit și noi: sfârșitul dictaturii și începutul unei vieți normale, în libertate”, a scris Andrei Muraru.

Reacții rezervate ale liderilor UE

Oficialii europeani au avut reacții rezervate cu privire la intervenția americană în Venezuela. Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a declarat sâmbătă că a discutat cu secretarul de stat american Marco Rubio despre situația de Venezuela și a reiterat că UE a afirmat mereu că Nicolas Maduro nu are legitimitate.

El a transmis la rândul său un mesaj pe X prin care a făcut apel la dezescaladare și a subliniat că UE va continua să sprijine o soluție pașnică, democratică și incluzivă în Venezuela.

"Urmăresc situația din Venezuela cu mare îngrijorare. Uniunea Europeană face apel la dezescaladare și la o rezolvare în deplin respect față de dreptul internațional și principiile consacrate în Carta Națiunilor Unite”.

Ministrul belgian de externe, Maxime Prevot, a transmis un mesaj pe X că ambasada Belgiei din Bogotá, Columbia, este „mobilizată” pentru a răspunde situației. „Situația este monitorizată îndeaproape, în coordonare cu partenerii noștri europeni”, a spus el.