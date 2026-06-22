Prima ţară din lume care a cumpărat radarul "peste orizont" al Australiei. Afacerea s-a ridicat la 1,5 miliarde de euro

Un radar de înaltă frecvenţă peste orizont permite supravegherea la foarte mare distanţă, de ordinul câtorva mii de kilometri, şi ar putea fi mai performant decât sistemul radar Sentinel / sursă foto: usembassy.gov.ro

Australia a semnat luni cu Canada un contract de vânzare a sistemului său sofisticat de radar peste orizont, pentru 2,5 miliarde de dolari australieni (1,5 miliarde de euro), notează Agerpres.

'Acesta este de departe exportul nostru cel mai important în materie de apărare', a declarat ministrul de resort, Richard Marles, într-o conferinţă de presă, subliniind că este vorba despre prima vânzare internaţională a acestui sistem.

'Australia şi Canada au fost întotdeauna cei mai buni prieteni, dar, în realitate, prin ceea ce am semnat astăzi există de acum o dimensiune strategică foarte importantă în această relaţie', a subliniat el.

Primele livrări ale acestui sistem, dezvoltat de BAE Systems Australia, vor începe pe 1 iulie, prima etapă a unei cooperări mai largi dintre Australia şi Canada în jurul acestui radar cu rază lungă.

Cum funcţionează radarul peste orizont

Un radar de înaltă frecvenţă peste orizont permite supravegherea la foarte mare distanţă, de ordinul câtorva mii de kilometri, ceea ce permite întărirea capacităţilor de apărare şi asigurarea avertizării timpurii.

El este 'coloana vertebrală' a supravegherii la mare distanţă pentru nordul Australiei şi cel mai avansat radar cu rază lungă de acţiune din lume, a declarat ministrul Marles.

'La fel ca Australia, Canada are zone vaste de monitorizat şi, prin urmare, va utiliza acest sistem pentru a efectua operaţiuni de supraveghere deasupra Arcticii', a afirmat el.

Potrivit guvernului australian, acordul este aşteptat să genereze aproximativ 300 de locuri de muncă în Australia. La rândul său, secretarul de stat canadian pentru achiziţii de apărare, Stephen Fuhr, a estimat că în ţara sa vor fi create aproape 2.300 de locuri de muncă anual în următorii cinci ani.