Primarul Londrei, Sadiq Khan, ar putea opri un contract uriaș între Palantir și Scotland Yard

Scotland Yard și-a spionat propriii polițiști cu AI de la Palantir. Foto: Profimedia Images

Primarul Londrei, Sadiq Khan, ar putea interveni pentru a bloca un contract între Scotland Yard și Palantir. Poliția londoneză ar vrea să folosească sistemele de inteligență artificială ale companiei americane pentru procesarea de informații operative. Însă edilul este îngrijorat de potențiala „utilizare a banilor publici pentru a sprijini firme care acționează contrar valorilor Londrei”, relatează The Guardian. Primăria Londrei a transmis această declarație după ce The Guardian a dezvăluit săptămâna trecută că Palantir, ale cărei programe software au fost folosite în campania de represiune a imigrației derulată de ICE sub Donald Trump, dar și de armata Israelului, a purtat discuții cu Poliția Metropolitană privind un contract amplu, care ar putea valora zeci de milioane de lire sterline. Compania americană de tehnologie, fondată de miliardarul Peter Thiel, susținător al lui Trump, și-a prezentat sistemele luna trecută unor ofițeri cu senioritate din divizia de informații a celei mai mari forțe de poliție din Marea Britanie. Personalului din domeniul informațiilor i s-a cerut, de asemenea, să identifice procese pe care AI le-ar putea automatiza pentru a crește productivitatea. Cum ar putea opri edilul contractul

Khan are pârghii pentru a opri un posibil contract cu Poliția Metropolitană, deoarece orice achiziție de peste 500.000 de lire trebuie trimisă către Biroul Primarului pentru Poliție și Criminalitate pentru verificare și aprobare.

Khan și-a exprimat public aceste îngrijorări legate de Palantir după ce peste 330.000 de persoane au semnat petiții în Regatul Unit prin care se cere blocarea sau eliminarea companiei lui Thiel din contractele britanice.

Guvernul are un contract de 330 de milioane de lire cu Palantir pentru procesarea datelor medicale din Sistemul Național de Sănătate (NHS) și un contract de 240 de milioane de lire cu Ministerul Apărării. Primul a fost semnat de conservatori, iar al doilea a venit după ce premierul Keir Starmer a vizitat showroom-ul Palantir din Washington împreună cu Peter Mandelson, a cărui firmă de lobby, Global Counsel, a lucrat pentru Palantir.

Un purtător de cuvânt al primarului a declarat: „Nu putem comenta procesele de achiziții aflate în desfășurare. Totuși, ca principiu general, primarul ar avea îngrijorări privind folosirea banilor publici pentru a sprijini firme care acționează contrar valorilor Londrei.”

Acesta a adăugat că, în evaluarea oricărei propuneri, se analizează aspecte tehnice, financiare, juridice și de protecție a datelor și că prioritatea primarului este siguranța londonezilor, inclusiv a datelor lor personale.

Manifestul Palantir sau „delirul unui super-răufăcător”

Palantir a publicat recent un manifest în 22 de puncte, pe care un deputat l-a descris drept „delirul unui super-răufăcător”. Documentul sugera că unele culturi sunt inferioare, cerea încetarea „castrării postbelice” a Germaniei și Japoniei și anticipa un viitor dominat de arme autonome.

Poliția Metropolitană folosește deja instrumentele AI ale Palantir pentru a încerca să detecteze ofițeri corupți sau problematici din propriile rânduri, însă acel contract ar fi fost sub pragul care necesită aprobarea primarului.

Influența tot mai mare a Palantir provoacă îngrijorare în rândul politicienilor și activiștilor. Thiel, care a fondat PayPal în anii 1990, a susținut conferințe în care s-a descris drept libertarian „îngrijorat de antihrist” și a scris în 2009: „Nu mai cred că libertatea și democrația sunt compatibile.”

Săptămâna trecută a ieșit la iveală faptul că unii angajați Palantir și-au exprimat intern opoziția față de colaborarea companiei cu ICE și armatele Israelului și SUA. Unii au fost șocați de manifestul publicat pe X, un angajat afirmând: „E ca și cum ne-am lipit singuri pe spate un semn pe care scrie «lovește-mă»”, potrivit unor conversații interne obținute de revista Wired.

„De fiecare dată când se postează astfel de lucruri, devine mai greu pentru noi să vindem software-ul în afara SUA (cu siguranță în actualul climat politic)”, a spus un angajat într-un mesaj susținut de peste 50 de colegi. Altul a scris: „Mai mulți prieteni m-au întrebat deja ce naiba am postat.”

Alte îngrijorări interne importante au vizat implicarea companiei în atacurile SUA asupra Iranului, potrivit Wired. Când o rachetă Tomahawk a lovit o școală de fete din Iran în februarie, ucigând peste 175 de persoane, majoritatea copii, un angajat a întrebat: „Am fost implicați și facem ceva pentru a preveni repetarea situației, dacă da?”

Palantir a declarat că tehnologia AI a dublat ritmul loviturilor în primele zile ale războiului și că, de regulă, reduce daunele colaterale.

Când directorul executiv al Palantir, Alex Karp, a spus luna trecută că AI va diminua influența electorală a femeilor și a alegătorilor democrați și o va crește pe cea a bărbaților din clasa muncitoare, un angajat a întrebat dacă acest lucru este adevărat și atunci „de ce suntem de acord cu asta?”

Scotland Yard și-a spionat proprii ofițeri cu AI de la Palantir

Intervenția lui Khan va alimenta lupta globală de imagine cu care se confruntă Palantir. În Australia, există apeluri ca fondul suveran al țării să renunțe la investiția de 100 de milioane de dolari în Palantir.

Palantir a respins criticile, subliniind eficiența software-ului său. Compania afirmă că a contribuit la realizarea a 110.000 de operații suplimentare și la reducerea întârzierilor la externare în NHS, iar forțele de poliție britanice care îl folosesc au lăudat accelerarea investigațiilor.

Palantir și Poliția Metropolitană au refuzat să comenteze. Poliția a evidențiat însă că a folosit deja tehnologia companiei pentru a identifica sute de ofițeri potențial problematici.

Într-un răspuns la materialul publicat de Wired, Palantir a transmis: „Angajăm cei mai buni și mai inteligenți oameni pentru a ajuta la apărarea Americii și a aliaților săi și pentru a construi și implementa software-ul nostru în sprijinul guvernelor și companiilor din întreaga lume.

Palantir nu este un monolit al convingerilor și nici nu ar trebui să fie. Ne mândrim cu o cultură a dialogului intern intens și chiar a dezacordului în privința domeniilor complexe în care lucrăm. Așa a fost de la fondare și așa rămâne și astăzi.”