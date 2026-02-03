Primele proiecte strategice în sectorul mineralelor rare au fost lansate de fondul de reconstrucție SUA-Ucraina

Avansarea acestor 22 de proiecte ar marca prima utilizare practică a vehiculului de investiții comun. FOTO: Hepta

Comitetul de căutare a proiectelor din cadrul fondului de reconstrucție Ucraina-SUA a finalizat primul ciclu de revizuire și avansează 22 de proiecte de investiții în etapa următoare, a anunțat vineri Ministerul Economiei din Ucraina, potrivit kyivpost.com.

Proiectele au fost alese din 59 de cereri depuse în primele trei săptămâni de la acceptare, începând cu 6 ianuarie. Dintre acestea, 37 au provenit de la companii ucrainene din sectoarele cheie ale fondului: minerale critice, energie și logistică.

Ministerul a declarat că detaliile proiectului vor rămâne confidențiale până la finalizarea verificării. Se așteaptă ca rezultatele să fie prezentate Comitetului de Investiții și Consiliului Director al fondului până la sfârșitul lunii martie pentru decizii finale de finanțare.

Avansarea acestor 22 de proiecte ar marca prima utilizare practică a vehiculului de investiții comun de 150 de milioane de dolari, cu contribuții egale de 75 de milioane de dolari din partea guvernului ucrainean și a Corporației Internaționale de Finanțare a Dezvoltării (DFC) din SUA.

Fondul, înființat în baza acordului privind mineralele semnat în aprilie 2024, se concentrează pe investițiile în proiecte care susțin creșterea pe termen lung a Ucrainei și reziliența lanțului de aprovizionare. Acesta asigură că proprietatea asupra subsolului rămâne în posesia Ucrainei, nu implică nicio datorie și se aliniază cu constituția țării și obiectivele de aderare la UE.

În primii ani, fondul se va concentra pe investiții în capital propriu și instrumente de cvasi-capital propriu - metode de finanțare care nu implică injecții directe de capital.

Managementul fondului include un Consiliu Director și patru comitete, Alvarez & Marsal (A&M) fiind consultantul său în investiții.

„Finalizarea primului ciclu de revizuire a cererilor confirmă disponibilitatea fondului pentru proiecte reale. Am văzut proiecte de înaltă calitate în sectoare critice care au potențialul de a atrage capital privat suplimentar”, a declarat ministrul Economiei, Mediului și Agriculturii, Oleksiy Sobolev, citat într-un comunicat de presă.

În urmă cu un an, președintele american Donald Trump a anunțat că dorește să ajungă la un acord cu Ucraina pentru a obține acces la metalele rare ale țării ca o condiție pentru continuarea ajutorului militar american.

Între timp, Donald Trump a iniţiat o rezervă de minerale critice pentru care investiţia iniţială se va ridica la 12 miliarde de dolari.