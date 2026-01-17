Primul elicopter fără pilot și-a luat zborul. Pentru ce misiuni va fi folosit Proteus

Regatul Unit a dat în folosință cu succes un elicopter fără pilot, relatează Sky News. Elicopterul autonom va fi folosit pentru misiuni periculoase de mare risc și va face misiuni de urmărire a submarinelor în Oceanul Atlantic.

Dezvoltarea și folosirea acestui nou dispoztiv vine pe fondul unor tensiuni geopolitice majore și va fi crucial pentru apărarea Marii Britanii și a aliaților săi NATO, a transmis marina regală britanică.

Un singur astfel de elicopter costă marina britanică 60 de milioane de lire sterline. Elicopterul, care va avea numele de Proteus, după zeul din mitologia greacă, nu are ferestre și este dotat cu senzor speciali și sisteme computerizate acolo unde s-ar fi aflat, în mod normal, pilotul.

Săptămâna aceasta, Proteus a făcut primul zbor, plecând din Predannack, în regiunea Cornwall, acolo unde își va avea și baza.

Într-un comunicat, marina regală britanică a transmis că aparatul de zbor „a fost creat pentru a efectua o gamă mare de misiuni, inclusiv atacuri anti-submarin, patrulă maritimă și obținere de informații cu ajutorul unei rețele de vase, elicoptere, submarine și sisteme de detecție aliate”.

Aparatul este dezvoltat și construit de compania de producție de armament Leonardo și va face parte dintr-o nouă „forță navală hibrid”.