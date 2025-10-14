Primul vas de pe ruta arctică China - Europa a ajuns în Marea Britanie: "O călătorie palpitantă în cei 18 ani ca şi căpitan"

Nava container Istanbul Bridge a ajuns cu succes luni seară la Felixstowe, cel mai mare port containerizat din Marea Britanie. Sursa foto: X/Global Times

După o călătorie de 20 de zile, prima navă de pe ruta expres de containere China - Europa prin Arctica a sosit luni seara în Portul Felixstowe, din estul Angliei, a relatat agenţia de presă Xinhua. Ruta oferă un avantaj clar de timp: aproape 25 de zile – pe calea ferată expres China - Europa, circa 40 de zile – prin Canalul Suez și aproximativ 50 de zile – pe la Capul Bunei Speranțe.

Primul vas de pe ruta arctică China - Europa a ajuns în Marea Britanie în 20 de zile

Nava, numită "Istanbul Bridge", a plecat din portul Ningbo-Zhoushan, din estul Chinei, transportând aproape 4.000 de containere standard. Încărcătura va fi descărcată în porturi din Marea Britanie, Germania, Polonia și Țările de Jos.

Li Xiaobin, directorul operațional al companiei Sea Legend Line Limited, care operează ruta, a declarat pe chei că vasul transportă în principal produse precum baterii litiu-ion și echipamente fotovoltaice, întrucât condițiile maritime și de temperatură de pe traseu sunt potrivite pentru mărfuri sensibile la căldură și care necesită livrare rapidă.

Serviciul maritim folosește Pasajul Nordic de Nord-Est al Arcticii pentru a ajunge direct în Europa. Li a menționat că, după ce a ieșit din pasaj, nava a întâlnit furtuna Amy în Marea Norvegiei, pe 8 octombrie, reducând viteza din motive de siguranță și ajungând la Felixstowe cu două zile mai târziu decât era planificat.

"A fost o călătorie palpitantă în cei 18 ani de carieră ca și căpitan", a declarat căpitanul Zhong Desheng pentru jurnaliştii de la Xinhua, adăugând că a fost "încântat" să își conducă echipajul în port. El a spus că firma a început pregătirile pentru această rută în urmă cu trei ani, incluzând modernizări ale echipamentelor navei și instruiri sistematice pentru echipaj.

Potrivit Sea Legend Line Limited, Pasajul Arctic de Nord-Est leagă Asia de Est de Europa și se conturează ca o nouă rută principală pentru transportul maritim internațional, cu potențialul de a eficientiza lanțurile globale de aprovizionare și de a stimula comerțul de-a lungul traseului.

Directorul executiv Fang Yi a declarat că, până în 2026, compania va dispune de mai multe nave clasificate pentru navigație în gheață și va introduce un program fix de navigație pe timpul verii.

